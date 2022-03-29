新华社纽约3月28日电 综合新华社驻外记者报道：联合国秘书长古特雷斯28日呼吁有关方在乌克兰立即实施人道主义停火。俄罗斯和乌克兰代表团28日抵达土耳其最大城市伊斯坦布尔，双方29日将在该地举行闭门谈判。

——古特雷斯28日在纽约联合国总部举行的记者会上说，俄乌冲突已导致数千人死亡，1000万人流离失所，关键基础设施遭到系统性破坏，全球范围粮食和能源价格飙升。他呼吁在乌克兰立即实施人道主义停火，以便政治谈判取得进展，达成基于《联合国宪章》原则的和平协议。他已要求联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思立即与有关方探讨在乌克兰达成人道主义停火协议的可能性和相关安排。

——俄罗斯和乌克兰代表团28日先后抵达伊斯坦布尔，分别入住贝希克塔什区的两家酒店。据乌克兰国家通讯社报道，乌俄双方代表团将于当地时间29日10时30分在多尔玛巴赫切宫以闭门形式举行新一轮谈判。

——土耳其总统埃尔多安28日在内阁会议后的记者会上说，俄乌代表团29日在开始谈判前，他将与双方代表团“简短会面”。土耳其为和平作出巨大努力，并受到俄乌双方信任。

——乌克兰外长库列巴28日在社交媒体上说，他当天与土耳其外长恰武什奥卢通电话，希望新一轮乌俄谈判能促成有利于乌克兰和平与安全的成果。

——泽连斯基28日与阿塞拜疆总统阿利耶夫通电话。泽连斯基随后在社交媒体上发文，感谢阿塞拜疆向乌克兰提供春季耕种急需的燃油。

——乌克兰罗夫诺州州长科瓦利28日在社交媒体上说，俄军当天向罗夫诺州发射一枚导弹，一座油库被击中。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫28日说，俄军当天使用数枚“口径”高精度海基巡航导弹摧毁乌军位于日托米尔州两处居民点的大型武器弹药库。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方123架战机和74架直升机、309架无人机、1721辆坦克和其他装甲车辆、172台多管火箭炮、721门野战火炮和迫击炮、1568辆特种军用车辆。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫28日说，俄方当天继续开放基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫和马里乌波尔方向的人道主义通道。俄方正采取全面措施确保黑海、亚速海和地中海水域的民用航行。自3月2日以来，俄已向乌克兰运送5708吨人道主义物资，开展676次人道主义行动。自俄方开展特别军事行动以来，已有469683人从危险地区撤到俄罗斯，其中包括97345名儿童。（参与记者：尚绪谦、耿鹏宇、熊思浩、王峰、李东旭、李铭）

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