张佳泋

据英国《金融时报》近日报道，阿拉伯地区粮食安全面临巨大危机。联合国国际农业发展基金表示，中东和北非地区已经感受到粮食价格上涨和作物短缺的影响。农业发展基金总裁吉尔伯特·洪波警告，这可能导致饥饿和贫困的升级，对全球稳定产生严重影响。

粮价高涨 出口受限

“2022年将是灾难性的饥饿之年，预计38个国家的4400万人将在饥荒边缘徘徊。”世界粮食计划署近日发出警告。

数据显示，2022年以来，多种农产品价格持续高涨。芝加哥期货交易所小麦期货价格涨幅一度超过70%，创2008年3月以来新高，玉米和大豆期货价格涨幅一度达到30%左右。据2月粮农组织谷物价格指数显示，该指数月环比增幅为3.0%，在领涨的粗粮中，国际玉米价格上涨5.1%，小麦价格上涨2.1%。

在国际粮食价格不断攀升的形势下，多国限制粮食出口，以保障国内农产品供应。

据彭博社报道，匈牙利正在禁止粮食出口。全球谷物主要出口国之一阿根廷和面粉主要出口国之一土耳其也已采取措施，加强对当地产品的控制。摩尔多瓦从本月起暂时停止小麦、玉米和糖的出口。

据路透社报道，乌克兰宣布，在今年年底之前，禁止包括大麦、糖和肉类在内的多种农产品出口。俄罗斯则表示，在6月30日之前禁止向邻近的欧亚经济联盟国家出口小麦、黑麦、大麦和玉米。

多重因素 叠加影响

“全球当前面临的严峻粮食安全状况，是多重因素叠加影响的结果，存在许多长期、深层的原因。”中国社会科学院西亚非洲研究所南非研究中心主任姚桂梅接受本报采访时分析，一是气候变化，在全球变暖、严重自然灾害频发的背景下，多地农产品生产供给受到影响；二是新冠肺炎疫情持续蔓延，全球多国劳动力短缺，食品生产、加工、运输成本大幅上涨，进一步推高粮价；三是俄乌冲突爆发，俄罗斯和乌克兰都是全球重要的小麦种植和出口国，俄乌生产活动的中断，成为粮食价格上涨的“助燃剂”。

联合国粮农组织相关数据显示，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，乌克兰是第五大小麦出口国。两国提供了全球19%的大麦、14%的小麦和4%的玉米，占全球谷物出口的1/3以上，多国依赖俄乌谷物进口来保障国内供应。然而，随着俄乌冲突加剧，多种农产品出口受阻，进一步危及国际粮食安全。

据高盛集团预测，受俄乌局势影响，多种农作物价格将进一步跃升。在航运中断、购进成本飙升及乌克兰新季种植前景堪忧的情况下，全球谷物市场势将面临上世纪70年代以来“最严重冲击”。

拖累复苏 加剧动荡

粮食短缺，部分发展中国家及欠发达国家和地区首当其冲。

联合国粮农组织总干事屈冬玉介绍，多个北非、亚洲和近东区域的最不发达国家或低收入缺粮国，依赖从俄罗斯和乌克兰进口以保障本国小麦供应。对于这些国家而言，粮食安全形势尤其严峻。此外，许多欧洲和中亚国家超过50%的肥料供应来自俄罗斯，供应短缺可能会延续至明年。

联合国贸易和发展会议秘书长丽贝卡·格林斯潘表示，“飞涨的食品和燃料价格将影响发展中国家最脆弱的群体，尤其是将收入中大部分用于食品开销的最贫困家庭，从而导致困难和饥饿。”

“粮食价格高涨将使粮食安全危机从经济领域、社会领域向政治和安全领域传导，加剧地区政局和社会治安动荡，为全球经济复苏增加更多不确定性。”姚桂梅表示，“当前，国际社会应共同努力，向缺粮国家提供粮食援助，同时加大对缺粮国的农业生产投资，提供先进的农业技术和分享农业发展经验，切实帮助缺粮国家解决粮食和农业发展问题。”

(责编：岳弘彬、牛镛)