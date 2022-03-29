□ 贾平凡

近来，澳大利亚、日本等国相继宣布新的扩军计划，进一步加剧亚太地区的紧张局势。一些地区国家把加大军事投入归因于它们的“不安全感”。但细究起来，不难发现，美国不断推进“印太战略”才是催生这种“不安全感”的真正原因。

今年2月，拜登政府发布的任内首份“美国印太战略报告”高调宣称，将加大对印太地区的军事投入，支持印太地区的盟友和伙伴共同应对所谓“中国威胁”，“拉小圈子”围堵打压中国的意图昭然若揭。澳、日等国的新扩军计划虽各有私心，但无疑也是对美国新版印太战略的“积极回应”。

美国新版“印太战略”先后共13次提到中国，疯狂渲染“中国威胁”。但中国到底如何构成威胁？又威胁了谁？美国也拿不出真凭实据。一个不争的事实是，中国作为亚太地区的大国，始终扎根亚太、建设亚太、造福亚太，对亚太地区的繁荣发展作出重大贡献。对此，亚太地区国家有目共睹。而且中国一直深知，亚太地区需要和平稳定的发展环境。因此，对于符合地区实际、满足各方需要的倡议，中国敞开怀抱欢迎；对于挑拨地区对抗、制造阵营对立的主张和行动，中国旗帜鲜明反对。

近几年来，美国的“印太战略”逐渐成为集团政治的代名词。从强化“五眼联盟”，到兜售“四边机制”、拼凑三边安全伙伴关系、收紧双边军事同盟，美国在亚太地区排出的带有明显政治、军事色彩的“五四三二”阵势，给亚太地区带来的绝不是什么福音，而是搅乱和平稳定的祸水。

美国打着促进地区合作的旗号，玩弄的却是地缘博弈的把戏；高喊要回归多边主义，实际上却在搞封闭排他的“俱乐部”；宣称要维护国际规则，却试图另搞一套自己的“帮规”；扬言要强化地区安全，实际上却制造了严重的核扩散风险；誓言要促进地区繁荣，实际上却挑动地区国家间对立对抗，冲击多年来形成的以东盟为中心的区域合作架构，对地区合作成果和未来发展前景构成严重威胁。

试问：美国以这种陈旧的冷战思维和对抗理念所描绘出的所谓“承诺”和“愿景”，怎能让人信服？因为剥离掉所谓“承诺”和“愿景”这层油彩后，美国“印太战略”的真正面目是印太版“北约”，真实用意是遏制他国发展，维护自身霸权。这股逆流与地区国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的共同愿景，完全是背道而驰的。

亚太地区是合作发展的热土，而不是地缘政治的棋局。亚太各国人民期待的是开放包容，而不是狭隘封闭。太平洋之大，容得下地区国家共同发展。太平洋的和平与安宁也有赖于地区国家共同维护。太平洋应成为太平之地，而不是某些人兴风作浪之洋。亚太地区国家唯有明辨是非，抵制对抗“小圈子”、共筑合作“大舞台”，才能保持亚太地区来之不易的繁荣景象。

(责编：岳弘彬、牛镛)