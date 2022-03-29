本报记者 高 乔

图为美国军舰在军事演习中。

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随着美国白宫发布最新“印太战略”报告，美国与其亚太地区盟友的军事化进程再次加快。连日来，亚太地区并不平静。澳大利亚政府宣布建造核潜艇基地，日本自卫队成立“宇宙作战群”、网络防卫队……继美日印澳四国构建的“四国安全对话”机制、美英澳建立三边安全伙伴关系等集团政治操作后，美国与亚太地区盟友伙伴的军事合作日渐频繁。专家分析称，通过推行“印太战略”，美国已成为加剧亚太军事化的最大幕后推手。

澳日两国动作频频

3月7日，澳大利亚总理莫里森宣布，澳大利亚政府决定斥资至少100亿澳元（约74亿美元），在澳大利亚东海岸建造一个新潜艇基地，以停靠澳大利亚在美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）框架下购买的核动力潜艇，并方便美国、英国核潜艇定期访问。

《华尔街日报》报道称，新潜艇基地是澳大利亚在东海岸建造的首个功能全面的潜艇基地。这是自20世纪90年代以来，澳大利亚首次宣布将建造一个大型军事基地。英国《卫报》报道称，莫里森政府为了政治目的将国家安全问题政治化。印度《欧亚时报》将该项目称为澳大利亚“迈出反华第一步”。

日本近日来在军事领域也动作频频。3月13日，日本首相岸田文雄在出席其上任后的首次日本自民党全国代表大会时表示，“要尽早实现修宪目标，将自卫队纳入宪法第九条。”自2021年10月正式上任以来，日本首相岸田文雄多次表示，计划对《国家安全保障战略》进行修改，写入发展日本自卫队“对敌基地攻击能力”。修改宪法第九条、推动军事正常化等右翼观点甚嚣尘上。

日本《每日新闻》报道称，3月17日，日本防卫省在自卫队中成立“宇宙作战群”，并将自卫队应对网络攻击的部队重新整编并强化职能，成立“自卫队网络防卫队”。日本共同社报道称，政府将太空、网络、电磁波这三个领域视为各国间军事平衡及日本防卫力建设的重要支柱。近年来，日本依据所谓“跨域作战”概念，不断扩大这三个领域的部队规模。

美国插手制造麻烦

英国《泰晤士报》网站近日报道称，2021年9月，美英澳三边安全伙伴关系及其核潜艇合作推动了亚太地区军事化进程，如今，俄乌冲突可能进一步加剧亚太地区紧张局势，整个地区防务开支增加的趋势可能演变为一场全面的军备竞赛。

“实际上，亚太地区传统军事冲突长期‘斗而不破’，但是军备竞赛却成逐年上升之势。新冠肺炎疫情发生后，亚太地区的各类军事演习暂时受到遏制。但到2021年，亚太各国的军备采购、军事演习、军事合作等军事活动已基本恢复到疫情前水平。”中国社科院亚太与全球战略研究院亚太安全与外交研究室主任张洁在接受本报记者采访时分析，亚太地区军事化趋势加强，最核心的影响因素源于美国。从军备设施建设、军备武器、军队人员以及全球军事力量调动能力等综合军事实力来看，美国在亚太地区仍占有绝对军事优势。当前，美国通过推行“印太战略”，进一步加强与日本、澳大利亚、韩国、菲律宾等军事盟友的合作以及伙伴关系建构，试图维护其在本地区的安全秩序主导地位。

上海社科院国际问题研究所研究员、云南省社科院特聘研究员胡志勇认为，在亚太地区的美国盟国和伙伴中，日本与澳大利亚一直以来希望借助美国力量维护本国在亚太地区的利益和影响力，对美国“印太战略”最为迎合支持，铁了心跟着美国。

张洁认为，近年来，随着美国在亚太地区战略的演变，美国在该地区安全领域扮演的角色，已转变为麻烦制造者。美国着力实施“印太战略”，将中国塑造为地区安全的主要威胁来源，恶意渲染“中国威胁论”，人为助推亚太地区军事化趋势，已对亚太地区安全构成严重威胁。

秩序重组值得关注

美国外交学者网站刊文称，拜登政府的“印太战略”因未能考虑到该地区的动态和复杂性而打了折扣。自奥巴马政府把重心转向亚洲以来，美国日益扩大关于亚太地区的地理概念，把印度洋地区纳入其中。然而，这种把亚太地区扩大为“印太地区”的做法，因为在逻辑上自相矛盾的政策而受到削弱。该地区多元和转型的现实与美国政府维持霸权的政策相冲突。虽然印太地区对美国的安全和繁荣至关重要，但拜登政府的“印太战略”难以胜任这项任务。

“目前，亚太地区的安全秩序正面临重组，发展趋势具有一定的不确定性。”张洁分析，可以预见，随着地区局势的变化，“丛林法则”和“新冷战”思维在全球范围内再度抬头，未来亚太地区的军备竞赛可能进一步加剧。美国与其在亚太军事盟友将加速形成亚洲版“北约”。但其他地区国家，尤其是东南亚国家，对“四国安全对话”机制、AUKUS等美国主导的地区机制态度较为多元化，也更为审慎。在亚太地区构建公平正义、共建共享的安全格局仍是许多国家的主流愿望。

胡志勇认为，从军事领域考虑，美国在亚太地区加强“四国安全对话”机制、AUKUS等集团政治“小圈子”，加剧了亚太地区军备竞赛的趋势，刺激了地区一些国家各自发展军备的冲动和欲望，加剧亚太地区武器装备整体的转型升级、更新换代。从经济社会领域考虑，对于亚太地区发展中国家而言，发展军事力量将花费大量资金，一定程度上会影响这些国家在经济发展、社会民生改善方面的投入，无形中加大了亚太地区经济复苏和发展的难度。

张洁表示，面对美国在亚太地区对中国的“围攻”态势，中国一方面要正视美国在亚太地区营造的对华安全压力，另一方面要加强必要的军事力量建设，守住维护国家安全和核心利益的底线。此外，中国应继续积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，增进与东盟等周边国家合作，在国防、外交政策方面，与周边国家保持及时透明的交流沟通，让周边国家更加理解中国行动和中国立场，更加愿意为地区和平发展加强合作、共同努力。

(责编：岳弘彬、牛镛)