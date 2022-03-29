宋玛·奔舍那

2021年12月3日，老中铁路全线开通运营。这是一条翻山越岭的跨国之路，旅客可以从中国昆明来到老挝琅勃拉邦、万荣、万象等历史古城。老中铁路是老挝“陆锁国”变“陆联国”战略深入对接中国共建“一带一路”倡议的纽带，也是老挝现代化基础设施建设的一个重要里程碑，将极大促进老挝国家经济社会发展。

我有幸乘坐了“澜沧号”动车组。“澜沧号”的命名源于老挝的古称澜沧王国和流经老中两国的澜沧江，寓意两国好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的关系。车厢宽敞舒适，内饰融合两国传统文化和民族审美元素，体现了老挝人民对未来美好生活的憧憬和老中两国人民的友谊。

飞驰的列车越过老挝的崇山峻岭、江河平原，当我看到车内的LED显示屏上车速提升至每小时160公里，心中无比激动：“老挝终于拥有自己的现代化火车了！”

共建“一带一路”旨在实现沿线国家共同发展、让民众过上好日子，这在老中铁路项目上得到充分显现。老中铁路建成之前，老挝仅有一段长约3.5公里的铁路，交通不便制约老挝经济发展。得益于共建“一带一路”，老中铁路建成通车，老挝人民终于实现了铁路梦。

在过去的47年中，老挝修建了公路、机场、桥梁和其他基础设施，始终致力于推动各个地区互联互通。近年来，老挝与中国加强在各领域的合作，以老中铁路为代表的一系列基础设施的建成，将为老挝经济社会发展注入强劲动力。

老中铁路通车具有历史意义，为老挝发展提供了新机遇。它不仅将提升货物运输效率，还将推动沿线居民的生活水平不断提高，带动就业，助力老挝人民走向富裕。老中铁路是一条合作之路，是一条不断拓宽、延长的产业之路，也是一条世纪发展之路，推动地区国家共同发展。老中铁路在老挝国庆期间通车，是中国人民送给老挝人民的珍贵礼物。我相信，随着这条铁路的开通，老挝将实现经济腾飞并向现代化迈进。

近年来，老中经贸合作不断深化。随着共建“一带一路”加快推进，两国合作领域不断扩大、合作方式日趋多样。作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，老中铁路的开通将两国合作提升到更高水平。老中铁路对密切两国在经济社会和人文等诸多领域的合作交流，加快建设老中经济走廊，构建老中命运共同体，具有十分重要的意义。面向未来，老中双方合作必将迈上新台阶，共建“一带一路”必将不断深化，给两国人民带来更多益处。

老中铁路的开通引发亚洲乃至世界范围内的关注，深刻改变了老挝交通运输格局，使老挝由“陆锁国”变为“陆联国”，成为中南半岛联通各个国家的枢纽，老挝的区位优势也由此迎来质的飞跃。未来，老中铁路北接中国，南至泰国、马来西亚等国，贯通中南半岛南北大动脉，将成为加强地区互联互通的“加速器”和促进经济发展合作的“新引擎”，带动沿线地区经济社会发展。

（作者为老挝国会副主席，本报记者孙广勇采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 18 版）

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