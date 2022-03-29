本报记者 李晓骁

驱车40分钟，若昂带着记者来到位于巴西里约热内卢市大坎普区的一栋写字楼。这里汇聚了几十家小微企业，若昂的网店就是其中之一。办公室里，键盘的敲击声此起彼伏，几个工作人员正在电脑前忙着核对订单和库存。另一间办公室是个小仓库，4个货架摆得满满当当。3台标签打印机同时出单，一名年轻小伙子熟练地将不干胶订单贴在包装箱上，装货、封箱一气呵成。

“这是我新开的网店。”若昂是当地的电子配件经销商，他告诉记者：“网上购物越来越流行，借助电子商务，我的店铺业务量得到不小的增长。”

若昂的网店是巴西电子商务迅速发展的一个缩影。巴西电商数据分析公司“购买与信任”发布的报告显示，2021年，巴西电子商务销售额超过1610亿雷亚尔（1美元约合4.8雷亚尔），同比增长27%，创历史新高。订单量增长17%，达到3.53亿单。巴西数字经济商会在线部门负责人马托斯说：“巴西电子商务保持增长态势，许多消费者已习惯于网购。”

巴西电子商务的快速发展离不开支付工具的升级。2020年10月，巴西央行推出的即时支付系统PIX正式上线，民众可以通过该系统进行扫码支付、实时转账等。2021年1月，16.9%的网店接受即时支付工具，同年底，这一比例已上升至55.9%。“购买与信任”首席执行官丹塔斯说：“PIX在电子商务中备受青睐，不仅可以实时到账，缩短支付周期，而且安全等级非常高。安全、快速地完成交易对于巴西电子商务发展十分重要。”

物流系统的完善同样是电商发展的重要环节。若昂介绍，他的网店进驻了3家电商平台，均由平台提供物流服务。某国际知名电商平台将巴西的物流中心增加到了8个，享受“两日达”服务的城市从400个增至500个以上。同时，一些规模较大的网店逐步在大城市组建起自营物流队伍，努力提升消费者的购物体验。越来越多的企业开始申请使用无人机开展配送业务。

中国物流公司也通过包机方式为巴西消费者提供跨境商品。中国跨境商家包裹的物流时效从以往的40—50天，大大缩短至最快12天即可送至消费者手中。

据估计，今年巴西电子商务销售额将达到创纪录的1740亿雷亚尔。若昂告诉记者，电子商务在巴西发展迅速，“我希望搭上电商这班车，将生意做得更大。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 17 版）

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