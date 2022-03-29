本报记者 黄培昭

伊拉克总统选举将于3月30日举行。最近一段时间，伊拉克军方明显加大了对极端恐怖组织“伊斯兰国”的打击力度。

伊拉克联合行动指挥部在一份声明中说，在情报部门配合下，伊空军3月10日夜间出动战机，对基尔库克省一处山区的“伊斯兰国”武装分子藏匿地点实施空袭，包括一名头目在内的4名武装分子被打死。伊军方同时也对萨拉赫丁省萨马拉市附近的“伊斯兰国”武装分子展开追捕行动，3名武装分子在空袭中被打死。2月23日，伊拉克空军在基尔库克省实施空袭，打死5名极端组织“伊斯兰国”武装分子。

在打击极端组织过程中，伊拉克中央安全部队和地方军事力量加强配合，对行动不力者进行严厉处罚。此外，伊拉克政府要求所有安全机构都做好情报工作，为精准打击极端组织提供信息支持。伊拉克武装部队总司令发言人叶海亚·拉苏尔表示，伊拉克有能力处理防卫事务，将继续打击极端组织。

伊拉克政府2017年12月宣布取得打击“伊斯兰国”的胜利。此后，“伊斯兰国”残余势力主要在伊拉克与叙利亚接壤的边境地带流窜，不时发动袭击。近年来，伊拉克安全部队多次发动针对极端组织残余势力的清剿行动，先后多次开展代号为“沙漠狮子”“伊拉克英雄”的军事行动，击毙多名极端组织重要成员。伊拉克还成立了专门打击极端势力的“特殊安全部队”，并在经费、装备、待遇、专业训练等方面向其倾斜。同时，伊拉克政府还积极协调其他军事单位，不断强化对这支部队的情报信息支持。此外，伊拉克政府还在靠近邻国叙利亚和约旦的边境地区开展行动，以切断境内恐怖分子与境外极端组织的勾连。

伊拉克舆论认为，政府采取的反恐行动虽然取得一定成效，但由于美国入侵伊拉克破坏了伊拉克原有政治生态，常年战乱加之外部势力长期干预，伊政治进程举步维艰。极端组织也因此获得了喘息的空间。伊拉克主流媒体《晨报》撰文指出，“伊斯兰国”是伊拉克地缘政治结构被美国发动的非法战争撕裂和打破后恐怖势力趁机做大的产物。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 17 版）

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