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中外学者研讨剖析美式人权观对全球人权治理的危害

2022年03月29日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月28日电　（记者王莉）联合国人权理事会第四十九届会议中方边会“美式人权观及其对全球人权治理的危害”26日在南京召开。会议由中国人权研究会主办、东南大学人权研究院承办。来自中国、韩国等国家的专家学者围绕“美式片面的人权观及其体现”“全球人权治理与人权理论发展”等议题展开研讨，为全球人权治理改革与发展建言献策。

　　东南大学人权研究院执行院长龚向和认为，美国政府片面强调自由权，忽视甚至否认经济社会权利的人权地位，这种顽固、片面、偏执的人权观，严重影响了美国的国际和国内人权实践。“经济社会权利和公民政治权利相互依存、不可分割，已成为人类文明价值的共识。美式人权观带有浓厚的种族主义色彩，背离了人类文明的共同价值，对全球人权治理造成了严重危害。”龚向和说。

　　“美式人权一开始便存在三大缺陷，即上帝选民说、白人优先论和个人自由主义，这些恰恰违背了平等、自由等人权基本精神。”中国人权研究会秘书长、吉林大学教授鲁广锦表示，美国非但不能正视自己在人权上存在的问题，反而试图将美式人权观推向世界，制造一种为世界所认同的“普世人权观”，企图以一种抽象的、绝对的人权，取代历史的、具体的人权。他认为，各国应以包容的精神、合作的态度，推进全球人权治理，共同参与、共同发展、共同享有。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月29日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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