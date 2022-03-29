本报记者 马 菲

韩国釜山市居民“关于釜山港美军实验室去留”投票促进委员会及韩国和平市民网络等多家民间团体近日在釜山举行集会，要求驻韩美军全面关闭并撤走设在韩国境内的生化实验室，强调这些生化实验室极具危险性，并呼吁政府对这些实验室立即开展调查。

参加集会的市民团体表示，美军在韩国多地的生化实验室，已沦为美军进行细菌战的前哨基地，严重威胁当地居民的生命安全，也引发周边国家的担忧。釜山市居民“关于釜山港美军实验室去留”投票促进委员会表示，“美国生化实验室完全是美国为了实现自身利益的工具，对韩国而言是极其危险的”，韩国应尽快关闭和拆除境内的美军生化实验室。

“美军在包括釜山第八码头在内的韩国多地都设有生化实验室，通过不断展开各类活动提高自身的细菌战实力。”韩国民间团体和平市民网络负责人金容弼表示，韩国中央和地方政府对此不能置若罔闻，应该公开调查并关闭美军生化实验室。

2015年，美国犹他州一军事研究机构通过一家美国快递公司，以普通包裹形式向韩国乌山空军基地寄送具有活性的炭疽杆菌样本。该事件被韩国媒体曝光后，美军从2013年6月开始在韩国秘密开展的生化武器研究计划即“朱庇特”计划被公之于众。

根据韩国防部2015年底公布的资料，美军在2009年至2015年期间曾数次将炭疽杆菌标本运送到韩国，并进行过16次实验，2015年还将鼠疫杆菌运送至韩国。韩国《民族日报》援引韩军事专家的话说，美军早在1998年9月就已在驻韩美军基地建立炭疽杆菌实验室，项目涉及的样本除炭疽杆菌外，还有一种名为A型肉毒杆菌毒素的剧毒物质，其毒性是炭疽杆菌的10万倍。

“朱庇特”计划曝光后，美军无视舆论压力继续向韩国境内运送生化物质。韩国疾病管理厅的资料显示，驻韩美军从2017年到2019年，每年都向釜山港第八码头、群山、乌山、平泽美军基地运送生化武器实验样品。以釜山港第八码头的美军生化实验室为例，2017年至2019年每年分别运入10瓶、26瓶和56瓶生化武器实验样品。

随着驻韩美军进行生化实验的消息不断被媒体曝光，韩国民众的不满和愤怒情绪日益高涨，多个民间团体持续在美军基地外进行抗议。去年8月，韩国民间团体大韩消防安全教育文化协会向釜山地方法院提起诉讼，控告美军德特里克堡生物实验室及驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉，并要求法院认定驻韩美军在2017年至2019年间多次向韩国境内运送剧毒和有害物质的行为违反韩国相关法律。

由于美军在韩生化实验室问题长期得不到解决，釜山市民和社会团体成立了“关于釜山港美军实验室去留”投票促进委员会，旨在敦促市政府同意以居民投票的方式决定是否关闭釜山港的美军生化实验室。截至去年1月，这一要求得到近20万釜山市民的签名支持。该委员会表示，釜山港第八码头周边有5所学校和10余个住宅小区，是人口密集区。美军生化实验设施的存在，给釜山市民健康和安全造成威胁，美军必须关闭位于釜山港的生化实验室，将生化武器撤出韩国。

（本报首尔3月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 17 版）

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