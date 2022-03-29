本报记者 邹 松

当前，一些非洲国家面临水资源紧缺的严峻形势。今年年初，肯尼亚首都内罗毕遭遇旱情。图为当地居民在水车旁排队打水。

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水是人类生存发展不可或缺的重要资源。当前，世界水资源紧缺形势依然严峻，全球有2/5的人口缺水，80%的污水未经处理就直接排放。国际社会应携手合作，加强水资源管理，提升污水处理和水循环能力，实现水资源可持续开发利用，保护好人类的生命之源、生产之要、生态之基。

第九届世界水论坛3月26日在塞内加尔闭幕。作为全球规模最大的国际水事活动，该论坛首次在撒哈拉以南非洲国家举行。在为期6天的会议中，来自非洲多国的领导人、联合国教科文组织以及世界银行、非洲发展银行等国际组织的代表等约5000人，以“水安全促进和平与发展”为主题进行了广泛讨论。与会人士特别就非洲水资源有效利用展开深入研讨，呼吁各国加快制定全面、有效的水资源管理和使用政策，以应对全球水资源危机。

水资源关乎全球和平与发展

世界水论坛每3年举办一次，由世界水理事会与东道国政府联合承办，旨在落实国际社会有关水与可持续发展问题的决议，促进各国在水资源可持续利用方面进行交流与合作。上届世界水论坛2018年在巴西首都巴西利亚举办，原定于去年举行的本届论坛因疫情推迟举办。

本届世界水论坛就水安全和卫生、乡村发展、国际合作、相关创新与知识共享等课题举办多场会议。在论坛开幕式上，联合国教科文组织发布了《2022年联合国世界水发展报告》。报告指出，全球2/5的人口缺少生活用水，近40亿人在一年中至少有一个月面临严重缺水，21亿人被迫饮用污染水，80%的污水未经处理就直接排放，自1990年以来全球最具破坏性的1000起自然灾害中有90%与水有关。

塞内加尔政府去年10月推出“达喀尔2022倡议”，希望能在全球范围内尤其是非洲倡导改善安全饮用水和保障卫生设施，该倡议已收集到水资源保护和利用的项目建议3000多个。塞内加尔总统萨勒在论坛发言中表示：“水安全关系到全球数十亿人的生命与健康，是维护国际和平与安全的重要问题。”他呼吁，国际社会应致力于缓解与水有关的紧张局势和促进全球和谐获取水资源。各国应通过废水处理与回收，进一步促进循环经济，以减少废水对环境和健康的影响，刺激创新经济发展。

世界水理事会主席福雄表示，国际社会在地下水开发、运输、淡化、回收处理等领域不断创新以增加可用水量，同时也要改变用水习惯与行为；各国应立法规定用水权利，通过立法保证最低限度的每日供水，使得这项权利具有可执行性，并加强对解决水问题的资金支持。

以可持续方式使用地下水

《2022年联合国世界水发展报告》今年的主题为“地下水：让它不再隐身”。报告指出，地下水水质相对优良，无需复杂处理即可安全且经济地使用，它通常是农村安全用水的最具性价比的获取方式。然而，持续的过度使用最终可能会导致地下水资源枯竭，人类必须保护地下水不被过度使用。

联合国秘书长古特雷斯呼吁：“我们需要改进对地下水资源的勘探、监测和分析，以保护并更好地管理这些资源，帮助实现可持续发展目标。”

埃塞俄比亚是东非严重缺水国家。在本次论坛上，埃塞俄比亚相关机构发布了近年来由多国协助展开的本国地下含水层探采情况说明，以吸引潜在的合作方以可持续方式共同开发地下水资源。

埃及大部分地区为热带沙漠气候，干旱少雨且蒸发量大，是全球最缺水的国家之一。近年来，埃及政府采取措施，加大资金和技术投入力度，加强污水处理和水资源循环利用能力。去年8月，埃及宣布计划投资25亿美元，建设17座由可再生能源供电的海水淡化厂。同时，埃及正在积极参与努比亚含水层系统开发项目，该含水层系统是蕴藏在乍得、埃及、利比亚、苏丹等国地下的全球最大化石含水层，预计淡水量比地球表面所有河湖淡水总量还要多。埃及等国正根据有关协议可持续使用这一宝贵的自然资源。

本次论坛公布的数据显示，对多数撒哈拉以南非洲国家来说，广阔的地下含水层仍未得到有效利用，该地区只有3%的农田配有灌溉设备，且其中只有5%使用地下水。专家分析指出，非洲地区地下水资源使用率低主要是由于缺乏对基础设施、机制、专业人才的投资。通过扩大灌溉面积，从而增加农业产量和作物多样性，地下水的开发可以成为经济增长的催化剂。

深化水资源开发国际合作

面对全球严峻的水资源形势，加强国际合作、提升水资源管理势在必行。

福雄呼吁国际社会取消最贫困国家和地区“因水资源所承担的债务”。为此，他建议成立一个按照国际气候融资机制出资的国际水安全基金——“蓝色基金”。他表示，国际社会还应加强国家与国际流域治理。在尊重国家主权基础上，世界水理事会呼吁制定正式的调解规则，以结束“水冲突”。

《2022年联合国世界水发展报告》指出，进一步释放地下水资源需要全球通力合作。首先是数据共享，目前石油、天然气和采矿行业已经掌握大量关于地下深层区域（包括含水层）结构的数据、信息和知识。国际社会应鼓励私营公司与公共部门专业人士分享这些数据和信息。其次是加强环境监管，地下水污染往往是不可逆的，政府必须承担资源保管人的角色，以确保公平分配地下水的使用权和所获利润，并确保资源可供后代永续使用。

本届世界水论坛上，一场由中国水利部和联合国教科文组织共同主办的非洲水资源边会引人瞩目。联合国教科文组织自然科学助理总干事莎米拉·奈尔—贝杜埃勒表示，受水资源短缺和气候变化影响，非洲地区的抗灾能力较为薄弱，亟须提高水资源综合利用、管理和治理能力。中国和联合国教科文组织在相关领域都积累了丰富经验，可以通过合作开展务实项目的方式帮助非洲更好推动落实可持续发展涉水目标。

近年来，中国通过签署合作谅解备忘录、建立固定交流机制等方式，与多个非洲国家持续深化双边水利合作关系，在水资源综合管理、流域综合规划、农村饮水、小水电绿色发展、节水灌溉、雨水收集利用、水利水电工程勘测等方面取得了丰硕的合作成果。中国水利部部长李国英表示，中国愿同包括联合国和非洲在内的各方一道，聚焦重点领域，创新合作模式，加强水资源合作，分享交流成功经验和成熟技术，提升非洲地区水资源保障能力，为非洲加快实现可持续发展议程涉水目标做出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)