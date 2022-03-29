本报记者 刘玲玲

“中国的发展理念中非常重要的一点，是与世界各国实现互利共赢，携手构建人类命运共同体。”法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼近日在接受本报记者专访时表示，全球发展倡议是这一理念的生动体现，“回应了各国对于共同发展的期待和需求”。

全球发展倡议提出后，作为长期关注和研究中国的专家，佩里莫尼很关注这一话题。他表示，当前全球发展进程正遭受严重冲击，新冠肺炎疫情同经济低迷、地区动荡等相互交织，南北差距日益突出。联合国相关数据显示，去年全球大约8亿人面临食物不足的困境，在一些非洲国家，无论是就业、教育还是卫生领域都面临更多困难。“中国提出的全球发展倡议，聚焦国际社会的共同关切，将为团结各国力量、共克时艰发挥积极作用。”

佩里莫尼表示，全球发展倡议和共建“一带一路”都是面向全球的合作平台。全球发展倡议秉持开放包容的伙伴精神和共商共建共享的原则，向所有国家开放，通过多边合作机制、区域和次区域平台凝聚共识，推动各国共同发展，助力联合国2030年可持续发展议程落实。“当人类面临多重挑战，加强合作才能实现共同发展。”

今年1月，全球发展倡议之友小组在纽约联合国总部正式成立。佩里莫尼表示，全球发展倡议倡导以人民为中心，旨在实现各国人民对美好生活的向往，体现了广大发展中国家谋求共同发展的普遍呼声。正是因为全球发展倡议具有开放、包容的特点，才能在国际社会赢得如此多的支持和参与。

在佩里莫尼看来，中国有丰富的发展经验可以同其他国家分享，尤其是在减贫领域。自改革开放以来，中国成功地使数亿人摆脱贫困，对全球减贫贡献率超过70%，是世界上减贫人口最多的国家。中国以占世界9%的耕地，养育了世界近1/5的人口，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，这些都给佩里莫尼留下深刻的印象。“中国的减贫成就是对构建一个更美好、更繁荣的世界所作出的重大贡献，为世界各国特别是发展中国家的减贫事业提供了有益借鉴。”

“中国为促进各国共同发展、可持续发展所作出的努力以及取得的效果，让全球发展倡议更加令人信服。”佩里莫尼说，以中非合作为例，2000年至2020年，中国在非洲建成的公路铁路超过1.3万公里，建设的大型电力设施80多个，援建了130多个医疗设施、170多所学校，为非洲培训各领域人才共计16万余名，打造了非盟会议中心等一系列中非合作“金字招牌”。去年，中非合作论坛第八届部长级会议出台一系列务实举措，将对非洲国家的经济复苏和转型发展起到推动作用。“全球发展倡议是当前多极化世界实现共同发展的助推器，为促进国际发展合作提供了行动参考，将为共建美好世界注入新动力。”

（本报巴黎3月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)