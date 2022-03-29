新华社北京3月28日电 2022年3月28日，国务委员兼外长王毅赴巴基斯坦伊斯兰堡出席伊斯兰合作组织外长理事会第四十八次会议并访问巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊尔之后，接受中央媒体采访。全文如下：

问：近日您访问巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊尔。可否介绍一下这次南亚之行的总体感受？

王毅：此次南亚之行，正值乌克兰危机外溢效应不断蔓延，世界和平与发展面临新的挑战。我们深切感受到南亚各国都强烈期盼维护好本地区难得的和平安宁，加快推进疫后的经济复苏，各国更加重视中国的地位和作用，希望与中国加强战略沟通、深化互利合作。

访问巩固了中国同南亚国家的传统友好，增进了相互理解，深化了战略互信，明确了重点合作方向和重要领域，凝聚了新形势下团结协作、共谋发展的广泛共识。

周边在中国外交全局中居于首要位置。无论国际风云如何变化，中方始终从战略高度看待和发展与包括南亚国家在内的周边国家关系。国际形势越动荡，我们越要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，秉持亲诚惠容的周边外交理念，与周边国家同呼吸共命运，推动构建亚洲命运共同体。

中方愿同周边邻国一道，以实际行动积极落实习近平主席同各国领导人达成的重要共识，支持彼此的核心利益和重大关切，携手促进发展振兴和民生改善，共同维护地区安全和发展环境，协调应对国际变局影响挑战，开辟本地区更稳定、更繁荣、更美好的未来。

问：伊斯兰国家媒体高度关注中国外长首次出席伊斯兰合作组织外长会，积极评价您关于加强中伊伙伴关系、推动热点问题公正解决等重要主张。请您介绍一下此次与会达成了哪些共识？

王毅：中国外长首次应邀出席伊斯兰合作组织外长会，既是对双方友好历史的传承，也是对加强未来合作的期待。本次外长会主题是“结伴实现团结、公正、发展”，针对当前动荡变革的国际形势，这一主题具有重要现实意义，反映了世界上大多数国家的共同心声，这也正是中方与会的主要目标。

会议期间，我代表中国在伊合组织外长会开幕式上致辞，总结了中伊两大文明交往互尊互信、团结互助、互学互鉴“三个始终坚持”，提出了中方愿同伊斯兰国家做团结协作、发展振兴、安全稳定、文明互鉴“四个伙伴”。巴基斯坦总理伊姆兰·汗在开幕式主旨讲话中，特别引用先知穆罕默德名言“求知哪怕远在中国”，强调伊斯兰文明和中华文明拥有许多共通的价值追求，应当在新的历史条件下赋予伊中友好新的时代内涵。伊合组织秘书长塔哈指出，中国外长首次与会具有历史意义，发出了中方重视伊斯兰世界、加强伊中合作的强烈信号。伊斯兰国家赞赏中方积极帮助伊方抗击疫情、恢复发展，高度评价中方支持伊斯兰国家运用伊斯兰智慧解决当前热点问题，热切期待伊中关系迈上新台阶，为人类进步事业作出伊斯兰文明和中华文明的新贡献。

此次与会，中国和伊斯兰国家就广泛议题达成重要共识：我们一致同意深化中伊战略沟通协作，共同抵制文明歧视，共同反对文明优越论、文明冲突论；一致同意继续团结抗疫，深化疫苗生产、药物研发等合作，齐心协力战胜疫情；一致同意高质量共建“一带一路”，巩固传统合作，培育新兴亮点；一致同意就落实全球发展倡议加强沟通协调，为实现联合国2030可持续发展议程注入动力；一致认为推动地区热点问题公正解决刻不容缓，巴勒斯坦问题不能被遗忘，不能被边缘化，不能让历史不公持续下去；一致认为要引领带动发展中国家整体团结，倡导真正的多边主义，摒弃冷战思维，抵制阵营对抗，维护发展中国家的共同利益。

问：面对内外环境中不确定性上升，作为全天候伙伴和“铁杆”朋友，中巴将如何深化战略合作，维护和拓展共同利益？

王毅：此次访问中，我同巴基斯坦政军高层就当前国际地区形势下深化两国战略合作达成新的重要共识。

我们将弘扬全天候友谊。中巴传统友谊牢不可破、坚如磐石。无论国际形势和各自国内形势如何变化，中方都将毫不动摇地坚持对巴友好政策。巴方重申巴中友谊是巴外交基石，更是巴朝野政党高度共识。坚持巴中友好与合作是一条红线，谁也不能逾越。

我们将深化全方位合作。中方欢迎巴基斯坦更深入参与中国新发展格局。双方同意巩固好中巴经济走廊的交通能源基础设施项目，向工业、农业、数字等更广泛领域拓展，推动走廊实现更全面、可持续、高质量发展，切实发挥巴经济社会发展重要引擎作用，让更多巴民众感受到中巴友好的生机活力和实际利益。

我们将捍卫国际公平正义。中巴一致同意践行真正的多边主义，坚决反对强权霸凌行径，抵制冷战思维回潮。双方将继续同阿富汗临时政府保持沟通，发挥好阿邻国协调合作机制重要作用，为阿和平重建贡献各自力量。两国都认为在处理国际地区热点问题时应维护联合国宪章的宗旨原则，通过对话协商寻求长久有效之道。

问：此次访问阿富汗是阿临时政府成立后中国政府首次派高级代表团访阿。请问此行主要考虑是什么？

王毅：此次访问阿富汗，主要着眼三个目标：一是赓续两国人民传统友谊，二是实地考察阿临时政府建政施政情况，三是同阿方面对面直接交流，增进相互了解，构建互信基础。此访也是中方在天津、多哈等地与阿方双边接触的延续，旨在发出一个明确的信号，即阿富汗问题仍处于当前国际和平与安全议程的重要位置，对阿的周边邻国更是如此，各方都应承担应尽责任，发挥建设作用。

中方在阿富汗问题上始终采取负责任态度，坚持“三个尊重”、“三个从不”。中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿内政，从不在阿谋求私利，从不寻求所谓势力范围。正如阿富汗朋友所常说，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国，我们愿在和平共处五项原则基础上，同阿发展正常友好的邻国关系。

我们注意到阿临时政府积极回应国际社会关切，治国理政取得一些可视性成果。希望阿临时政府继续包容建政、稳健施政，朝着符合阿人民利益和国际社会期待的方向作出努力。中方愿在尊重阿主权前提下，本着注重改善和提高民生、注重提升阿自主发展能力、注重实际效果不开空头支票原则，同阿有序开展互利合作。中方还强调，安全是发展的基础和前提，希望阿方履行承诺，采取更有效措施、更坚决打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力。

阿方高度评价阿中千年友好，感谢中方在阿富汗人民最困难时伸出援手，期待中方在阿重建发展中给予更大支持，希望参与“一带一路”进程。阿方承诺，绝不允许任何恐怖分子在阿活动，绝不允许任何人、任何机构利用阿领土采取针对别国的行动，更不允许他们从事破坏中国的行动。中方希望并相信，只要阿富汗实现真正独立和自主发展，阿富汗人民真正将命运掌握在自己手中，在国际社会和地区国家的共同支持下，“亚洲之心”的重建和发展就未来可期，阿富汗人民也将摆脱多年战乱困扰，过上安宁的生活。

问：中印关系近年因边界问题陷入低谷。此次对印度进行工作访问，同印方达成了哪些共识？中印关系下步将如何发展？

王毅：中印是伙伴而不是对手，应相互成就而不是相互消耗，这是中方深思熟虑后做出的战略判断，印方也多次表示认同这一看法。中印之间确实存在历史遗留的边界问题，时而对双边关系带来影响和挑战。同时我们坚定认为，作为成熟理性的两大邻国，我们应把边界问题置于双边关系适当位置，不应用边界问题定义甚至阻碍双边关系的整体发展。我们提出中印要以长远眼光看待双方关系，以共赢思维看待彼此发展，以合作姿态参与多边进程，这一建设性思维经得起时间检验，符合中印交往的历史逻辑。

此访期间同印度外长苏杰生、国家安全顾问多瓦尔深入交换意见。最突出的感受是，双方都认为，中印关系继续停滞不前，不符合两国人民根本利益，不利于地区和平稳定。应坚持两国领导人“中印互不构成威胁，互为发展机遇”的重要共识，妥善解决共同关注的现实问题，处理管控好多年来存在的分歧，助力双边关系平稳可持续发展。恢复边境地区的和平安宁符合两国的共同愿望，要在现地脱离接触基础上实现常态化管控，采取有效措施落实好在实控线地区降低军事水平、建立信任措施、不以武力相威胁等迄今达成的重要共识。双方都认为中印在重大国际和地区问题上有着相近或相似立场，应努力相互理解、相互支持，为动荡不定的世界提供更多正能量。

会见中，多瓦尔国家安全顾问打了一个比喻。他说正如山石不能阻挡溪流顺势而下，双方的一些分歧也不应改变两国关系发展的大势。我认为，面对当前复杂多变的国际地区形势，印中双方不仅要共同努力搬开双边关系中的石头，还应相向而行，使印中友好的涓涓溪流汇聚为浩荡的时代潮流，冲破各种阻碍，朝着正确的方向奔涌。

问：去年7月尼泊尔政局变化，这是尼新政府成立后中国外长首次访尼，请问双方达成了哪些共识？

王毅：中尼山水相连，人民世代友好。两国始终守望相助、命运与共，树立了大小国家平等相待、合作共赢的典范。

我们一致认为，相互理解支持是中尼友好传统，更是两国战略合作伙伴的底色。中方的友好政策面向尼所有党派和全体人民，保持着连续性和稳定性。我们将继续坚定支持尼方维护国家主权和民族尊严、支持尼方探索符合自身国情和利益的发展道路、支持尼方奉行独立自主的内外政策。尼方也重申，将坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护核心利益，决不允许任何势力利用尼领土危害中国、损害中国利益。

我们一致同意，要加快共建“一带一路”，推进重点合作项目，确保两国陆路口岸通畅，探讨开展跨境合作，丰富拓宽两国经济人文往来通道，逐步构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，使喜马拉雅山成为两国友好合作的纽带。中方愿助力尼发挥自身人力资源、地理位置和自然生态三大优势，分享中国发展机遇，加快自身发展振兴。中方将继续向尼提供疫苗和物资支持，助尼彻底战胜疫情。

我们一致重申，双方将捍卫不干涉内政原则和国际关系基本准则，抵制单边主义，反对强权政治。中方乐见尼泊尔同各国友好相处，成为中国与南亚合作的高地。中方赞赏尼方坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议，愿同尼方加快推进联合国2030可持续发展议程，为发展中国家、特别是最不发达国家实现发展繁荣注入动力。

问：此访正值乌克兰危机持续外溢。请问各国如何看待乌克兰危机及其造成的影响？

王毅：乌克兰危机发生在欧洲，但溢出效应波及全球，影响世界和平稳定和经济复苏。包括南亚在内的广大发展中国家高度关注事态发展，对世界陷入分裂对抗充满担忧，对单边制裁破坏全球产业链供应链严重关切。大家的普遍共识是：

要以对话方式和平解决争端，战争和制裁都不是好办法。国际社会应当劝和促谈，而不是拱火浇油。

要维护联合国宪章宗旨和原则，维护各国主权独立和领土完整。同时在这个问题上必须一视同仁，不应有双重标准。

要倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化军事集团为保障。要按照安全不可分割原则，构建平衡、有效、可持续的安全架构，使欧洲免于战火，其他地区不受牵连。

要保障各国奉行独立自主外交政策的权利，反对政治施压和强迫选边站队。处理复杂问题、对待不同意见，不应采取非敌即友的简单化做法，更不应复活冷战思维，制造阵营对立。

要维护本地区来之不易的和平稳定发展局面，抵制在亚洲引入阵营对立、制造动荡紧张。亚洲拒绝成为大国博弈的棋盘，亚洲国家也绝不是大国对抗的棋子。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)