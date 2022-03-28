新华社北京3月28日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日表示，俄罗斯与乌克兰两国代表团或将于29日在土耳其举行谈判。乌克兰总统泽连斯基同日表示，在乌俄即将进行的新一轮会谈中,乌方目标是尽快实现和平及恢复正常生活。

——俄罗斯媒体28日援引佩斯科夫的话报道，俄方代表团于28日出发前往土耳其，俄乌代表团的谈判或将于29日举行。佩斯科夫说，双方通过面对面形式可更加集中且充分地谈判。他未就谈判透露更多细节。

——据乌克兰国家通讯社28日报道，泽连斯基当天在对外发布的一段视频中证实，即将与俄方在土耳其展开新一轮谈判。他强调，必须保证乌克兰主权和领土完整，乌方在会谈中的目标很明确，即在国内尽快实现和平并恢复正常生活。

——俄外交部长拉夫罗夫28日在接受塞尔维亚媒体视频采访时表示，俄乌双方在一系列视频谈判后将举行面对面谈判。俄方不能允许西方将乌克兰变成北约的前哨并在该国部署打击性武器威胁俄罗斯。

——俄国防部发言人科纳申科夫28日上午说，过去一天内，俄空天军在切尔尼戈夫州上空击落乌方4架苏-24战机。此外，俄方在顿涅茨克地区击落乌方1架苏-27战机。俄方自开展特别军事行动以来，已摧毁乌方308架无人机、1713辆坦克和其他装甲车辆、170台多管火箭炮、715门野战火炮和迫击炮、1557辆特种军用车辆。

——据乌通社28日报道，乌克兰副总理韦列修克早些时候要求联合国安理会立即采取措施，在切尔诺贝利核电站禁区实行非军事化，并在那里部署联合国特派团，以消除核事故风险。

——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基27日在接受俄媒体采访时表示，如果有关国家同意就安全保障问题签署书面协议，乌方愿接受国家中立地位和无核化并将在未来数月就中立地位等问题举行公投。他同时强调，只有在俄军完全撤出乌领土情况下才有可能举行公投。

——德国总理朔尔茨27日晚接受德国电视一台采访时表示，北约不寻求俄罗斯政权更迭。朔尔茨说，今年2月他访美期间曾和美国总统拜登谈及这一问题，“我们一致认为，政权更迭不是我们一同寻求的政治对象和目标”。（参与记者：李铭、李东旭、李奥、顾梓峄）

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