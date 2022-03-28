人民网北京3月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

一、国务委员兼外长王毅将于3月30日至31日在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会，巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦六国外长或代表将出席。随后，王毅国务委员兼外长将主持召开“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话，邀请阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席，印度尼西亚和卡塔尔外长将作为来宾受邀与会。

二、应国务委员兼外长王毅邀请，印度尼西亚外长蕾特诺、泰国副总理兼外长敦、菲律宾外长洛钦、缅甸外长温纳貌伦将于3月31日至4月3日分别对中国进行访问。巴拿马外长莫伊内斯将于4月4日对中国进行访问。

新华社记者：当前形势下，中方对第三次阿富汗邻国外长会有何期待？

汪文斌：当前，阿富汗局势处于由乱及治的关键时期，阿富汗人民仍面临内外多重挑战，需要外界更多支持和帮助。中方期待通过主办第三次阿富汗邻国外长会，进一步凝聚邻国在阿富汗问题上的共识，商讨下阶段共同推动阿富汗局势向稳、支持帮助阿富汗人民的“邻国方案”，向国际社会传递“邻国声音”。我们期待通过主办“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话，进一步了解阿富汗人民的困难和诉求，传达邻国在阿富汗问题上的关切，推动阿富汗方面搭建开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，切实打击恐怖主义。同时，我们也期待国际社会向阿富汗提供更大支持，呼吁美国切实承担对阿富汗经济重建的首要责任。

澎湃新闻记者：请介绍一下中方邀请四个东盟国家外长访华的有关考虑。中方对访问有何期待？

汪文斌：印尼、泰国、菲律宾、缅甸四国均是东盟重要成员，是中国的友好邻邦和高质量共建“一带一路”的重要伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，中方一直以灵活方式同东盟各国保持经常往来和沟通，持续深化抗疫和复苏合作，共克时艰、共谋发展。四国外长来访再次体现了中方同东盟邻国间的亲密友好关系，以及各方对推进中国东盟合作的高度重视。

今年是中国东盟全面战略伙伴关系的起步之年。中方期待通过此访，与各方共同落实好去年中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会成果共识，推动全球发展倡议在周边率先落地，携手打造和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园。中方还将同各方就当前地区和国际形势深入交换意见，为地区和平稳定和世界繁荣发展注入更多正能量。

路透社记者：美国总统拜登上周日澄清美国不寻求俄罗斯政权更迭的政策。此前，拜登宣称普京不能继续掌权。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。我要强调的是，对话谈判是解决乌克兰问题的唯一正确途径。当前各方亟需做的是缓和局势，促谈止战，而不是激化矛盾。在事关欧洲和世界和平与稳定的重大问题上，各方应该采取负责任的言行，发挥建设性作用。

总台央视记者：今天上午，第20架接返自乌克兰撤离中国公民临时航班从罗马尼亚首都布加勒斯特安全抵达福州。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：乌克兰局势恶化以来，党中央、国务院高度牵挂每一位在乌中国公民的安危。习近平总书记亲自关心，多次过问，要求全力确保中国公民的安全。王毅国务委员兼外长在与乌克兰外长库列巴通话时强调，希望乌方采取一切必要措施保护在乌中国公民安全，并为中国公民撤离提供保障和便利。外交部和驻乌克兰使馆、驻敖德萨总领馆第一时间启动领事保护应急机制，将“外交为民”理念落到实处，与在乌的中国同胞建立联系、想尽办法协调调动资源，保护在乌中国公民的安全，并协助他们以各种方式有序安全撤离。中国驻摩尔多瓦、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克、波兰、白俄罗斯等乌克兰周边国家的使馆与驻乌克兰使领馆密切衔接，为中国公民入境通关、临时安置和有关临时航班的运行提供协助。

在整个撤离工作过程中，共有5200多名在乌中国公民安全撤离至乌周边国家。除1人在自驾途中受伤并已治疗无虞之外，其余自愿撤离的同胞全部平安，做到了战乱撤离“无死亡，无群伤”。4600多名撤离至乌周边国家的中国公民搭乘20架次中国政府安排的临时航班回到祖国。全体在乌和乌周边国家中国同胞互相帮助、共渡难关，留学生组织、华侨华人社团多次协助完成撤离工作，发扬了中华民族扶危济困的优良传统，展现出中华儿女团结互助的优良品质。

在组织中国公民避难和撤离过程当中，乌克兰政府和社会各界给予了友好协助，俄罗斯、摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰、匈牙利、斯洛伐克、白俄罗斯等国也提供了宝贵支持。我们向各国政府和人民表示衷心感谢。

现在，撤离在乌克兰中国公民的工作已告一段落，但保护海外同胞生命安全与正当权益的征程“永远在路上”。下一步，外交部和中国驻外使领馆将继续积极推进领事保护机制建设，持续打造“海外平安中国”，以实际行动告诉每一位海外同胞，无论什么时刻，无论身处何方，你的身边有我们，你的背后是祖国。

法新社记者：菲律宾海岸警卫队称，一艘中国海警船于3月2日在南海行驶至距一艘菲律宾巡逻船仅数米的地方。另外，菲律宾将与美国举行军事演习。中方对此有何回应？

汪文斌：黄岩岛是中国固有领土。中国对黄岩岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。希望菲方船只切实尊重中方主权和权益，遵守中国的国内法和国际法，避免干扰影响中国海警在上述海域的巡航执法。

共同社记者：我想问有关阿富汗外长会的事情，王毅国务委员有无计划与俄罗斯外长举行双边会晤，是否会谈到乌克兰问题？

汪文斌：我刚才已经发布了相关消息，没有消息需要补充。

总台央广记者：据报道，25日，国际原子能机构（IAEA）举行线上新闻发布会称，机构技术工作组21日至25日到访日本并与日本原子能规制委员会举行会谈，审查其关于福岛核污染水排海计划的监管活动是否符合机构的安全标准。本次考察的评估报告预计将于两个月后发布。中方对此有何评论？

汪文斌：中方一直关注日本福岛核污染水处置问题动向。全面、科学、严谨的监管方案有助于福岛核污染水的安全处置，日方应就此向机构技术工作组提供密切配合。我们也希望机构及时向国际社会、尤其是利益攸关方通报考察评估情况。

核污染水处置计划的监管固然重要，但选择正确的核污染水处置方案才是问题的根本。我们希望有关监管安排的讨论，能促使日方积极回应各方关切，在充分评估各种核污染水处置方案利弊前提下再做决策，而不是固守排海方案。我也想再次强调，中方支持技术工作组的工作，不代表我们认同日方向海洋排放核污染水的决策。

澳亚卫视记者：针对中国同所罗门群岛签署有关安全合作协议，美国、澳大利亚官员表示担忧，认为中国没必要输出其警务力量，声称这可能动摇太平洋地区现行安全合作机制，对岛国没有好处。请问中方对此有何评论？

汪文斌：上周我已经介绍了中方的相关立场。中国和所罗门群岛是两个主权独立国家，两国开展正常的执法安全合作，符合国际法和国际惯例，有利于所社会稳定和长治久安，有利于增进地区国家共同利益，无可指摘。我也注意到，所罗门群岛政府发表了一份声明，全面阐述了所国家安全战略和对外合作情况，感谢所有发展伙伴的支持和帮助，强调所方有扩大多元化合作的实际需要。有关国家应切实尊重所方的主权，尊重所方自主做出的决定，而不是以居高临下姿态认为自己有资格、有特权界定其他国家应该做什么，不应该做什么。

中所合作受到所政府和人民真诚欢迎，为什么有人会感到担忧？是谁常年派遣军机军舰到别人家门口耀武扬威，严重威胁有关国家主权安全？是谁在构建军事化的小圈子，将核扩散风险带到太平洋？又是谁蓄意渲染紧张氛围，制造阵营对立，给地区和平稳定蒙上阴影？国际社会对此自有公论，所罗门群岛和太平洋岛国人民也看得十分清楚。任何干扰破坏中国和太平洋岛国互利合作的图谋都不会得逞。

彭博社记者：第一个问题，澳大利亚外交部上周末称，已接到中国政府通知，成蕾将于3月31日受审。外交部能否提供更多信息？第二个问题，据彭博社报道，知情人士称，中国驻华盛顿外交官一直在与美国外交官接触，询问美国对俄罗斯制裁细节。这让美国官员备受鼓舞，但他们仍然担心中国可能从中寻找漏洞以帮助俄罗斯。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，我们已多次就有关澳大利亚公民个案阐明立场。中国司法机关依法办案，并充分保障有关人员各项合法权利。关于你提到的具体情况，目前我没有可以向你提供的信息。

关于第二个问题，中方始终认为，制裁不是解决问题的根本有效办法。中方坚决反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁和长臂管辖，这是中方在公开和内部场合一贯秉持的立场。历史经验一再表明，制裁解决不了问题，还会制造出新的问题。实施全方位、无差别制裁，受罪的是老百姓。如果进一步升级，还会引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜，造成不可挽回的损失。

联合国190多个成员国当中，有140多个国家未参与对俄制裁。这表明，世界上绝大多数国家都是以审慎和负责任的态度对待制裁问题的。正如王毅国务委员兼外长指出的，包括中国和发展中国家在内的大多数国家都认为，处理国际地区热点问题，并不是只有战争和制裁两种选择。各国人民并没有责任为地缘冲突和大国博弈埋单。形势越复杂，越需要冷静斟酌采取的行动会带来何种后果。希望各方都冷静下来，把精力集中于劝和促谈，而不是升级制裁、激化矛盾。

我也注意到，有美国媒体把美国称作是全球唯一的“制裁超级大国”。据美国财政部发布的《2021年制裁评估报告》，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达到9400多项，比20年前增长了近10倍。然而，尽管美国频频挥舞“制裁大棒”，却解决不了问题，反而加剧灾难动荡。有预测认为，美国从阿富汗撤军后，对阿实施的经济制裁将导致的平民死亡人数可能超过20年阿富汗战争的总和。

我想强调的是，现在的问题不是谁要帮助俄罗斯绕过制裁，而是包括中国在内各国同俄的正常经贸往来已受到不必要的损害。我们敦促美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，严肃认真对待中方关切，不得以任何方式损害中方正当权益。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业和个人的正当合法权益。

深圳卫视记者提问：据报道，27日，巴勒斯坦总统阿巴斯会见美国国务卿布林肯时强调，拜登政府要履行对巴勒斯坦的承诺，包括美国对巴以问题“两国方案”的承诺等。美国对待欧洲当前局势呈现出明显的双重标准，国际社会不应对巴勒斯坦的遭遇保持沉默。中方对此有何评论？

汪文斌：巴勒斯坦问题不应被边缘化，更不应被遗忘。延宕半个多世纪的历史不公不应再持续下去。习近平主席提出了解决巴勒斯坦问题的四点主张。以此为指引，王毅国务委员兼外长提出了落实两国方案的三条具体思路。中方将继续坚定地同巴勒斯坦人民站在一起。

我想强调的是，不管是巴勒斯坦问题，还是其他的国际和地区热点问题，国际社会都不应采取双重标准。

乌克兰难民值得同情，而来自中东、非洲、拉美等国家的难民就不值得同情。这样的双重标准不可接受。

对乌克兰平民的伤害是战争罪行，对南联盟、阿富汗、伊拉克、叙利亚平民的伤害就可以不被追究。这样的双重标准不可接受。

对乌克兰的攻击是对尊重主权原则的破坏，对南联盟、阿富汗、伊拉克、叙利亚的攻击就合理合法。这样的双重标准不可接受。

在乌克兰问题上强调主权不可侵犯，在南联盟、伊拉克等问题上高呼人权高于主权。这样的双重标准同样不可接受。

各国主权、领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视。只有摒弃双重标准，地区热点问题才能得到公正解决，欧洲和世界的持久和平才有望实现。

路透社记者：澳大利亚外长上周六称，希望中方按照中澳领事协议允许澳大利亚官员旁听被捕的澳大利亚记者成蕾的庭审。外交部能否确认中方是否会同意？

汪文斌：我刚才已经回答了相关问题。

法新社记者：俄罗斯外长拉夫罗夫是否会出席将于本周召开的阿富汗邻国外长会？

汪文斌：刚才我已经发布了相关消息。巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦六国外长或代表将出席3月30日至31日在安徽屯溪召开的第三次阿富汗邻国外长会。拉夫罗夫外长将应邀出席。

《环球时报》记者：据报道，美军印太司令部司令阿奎利诺接受采访时称，乌克兰问题凸显中国对台湾构成的严重威胁。美国在亚洲的盟友必须严肃看待这一可能性。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们已多次阐明，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者不可类比。美方一些人一再将两件不相干的事情扯在一起，借机对中方抹黑攻击。这纯属别有用心。

冰冻三尺非一日之寒。乌克兰问题走到今天，是多年来积累矛盾的爆发，根子在于欧洲的安全问题。北约无限制东扩的做法值得反思。面对今天乌克兰的局势，美方不但不反思和检讨自己应该承担的责任，为缓和局势、劝和促谈作出努力，还不断拱火浇油。当欧洲国家为战争造成的难民和经济动荡付出代价时，美国的大军火商和油气公司却赚得盆满钵满。

台湾是中国领土不可分割的一部分，这同乌克兰是一个主权国家有着根本的不同。美方一些人故意拿台湾问题同乌克兰问题相类比，不是不通常识，而是用心险恶。其目的就是试图在台海制造一场新的危机，以两岸人民福祉和地区和平稳定为代价服务美国自身的地缘战略和经济利益。

台湾不是乌克兰。中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚不可摧。在台湾问题上拱火，只会迎来玩火者自焚的结局。

路透社记者：关于东航MU5735航班坠毁事故调查的问题。周三，美国运输部长皮特·布蒂吉格称，中方邀请美国家运输安全委员会参与坠机事故调查令人鼓舞。但美国家运输安全委员会负责人称，由于签证和隔离要求的原因，尚未决定美方人员能否来华。外交部能否提供关于美方人员的签证和来华的最新情况？

汪文斌：关于你提到的具体问题，建议你向有关部门了解。我可以告诉你的是，对于经中方批准来华协助有关事故调查的外方人员，中方将为其提供必要便利。

彭博社记者：印度代表会出席将于三月底召开的阿富汗邻国外长会吗？

汪文斌：我刚才已经发布了相关消息。

(责编：于洋、刘慧)