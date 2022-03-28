新一届泰国中医师总会理事会就职典礼现场。泰国中医师总会供图

人民网曼谷3月28日电 （记者赵益普）3月26日上午，泰国中医师总会第三届理事会就职典礼举行，经投票选举，中医师林丹乾蝉联第三届理事会会长。泰国中医师总会成立于2013年11月，由历史悠久的中医总会和中医药学会、职业中医师公会整合组成，受泰国卫生部直接管理和指导。

中国驻泰国使馆侨务参赞刘敬师在视频致辞中表示，泰国中医师总会成立以来，积极开展中医科研、中医人才培训，赢得了泰国民众的信赖和感谢。此外，中医师总会还与中国开展中医技术交流、加入世界中医药学会联合会，举办世界中医药大会，促进中医国际合作，推动中医走向世界。新冠疫情暴发以来，中医师总会主动参与抗疫救治，开发抗疫药物，为泰国抗疫、保障泰国人民生命健康安全作出了重要贡献。

泰国前副总理兼卫生部长功·塔帕朗西表示，泰国中医合法化已经22年了，泰国人民乐见中医师队伍的不断壮大，中医药事业的不断发展。泰国是全世界唯一一个西医、泰医、中医并存的国家，为人民健康带来更多选择与保障。

泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空·巴蒂素旺表示，近年来，泰国中医师总会团队素质不断提高，在泰卫生部的领导下，积极为泰国医疗卫生事业做贡献。疫情暴发以来，泰国中医师总会组织多名中医师研发抗疫中药物，被泰卫生部批准加盟抗疫第一线，为泰国抗疫做出重大贡献。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，中医、中药具有数千年历史，是世界医学的宝库，中华文明的瑰宝。中医在泰国实现合法化以来，得到了广泛发展。泰国中医师总会是泰国中华总商会暨各行业公会联谊会的重要成员之一，长期以来，积极弘扬中华优秀传统文化，推动中医药事业在泰国发展。

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