援柬埔寨王家军陆军学院教学综合大楼项目开工仪式现场。中国驻柬使馆供图

人民网曼谷3月28日电 （记者赵益普）28日，由中国军队负责援建的柬埔寨王家军陆军学院教学综合大楼项目举行开工仪式。柬埔寨王家军总司令翁比塞和中国驻柬埔寨使馆副武官朱帅飞等出席。

翁比塞表示，柬中是铁杆朋友，柬埔寨的发展离不开中国兄弟的支持和帮助。得益于中方提供的大量新冠疫苗，柬全民疫苗注射率已超过92%，成为本地区乃至全球疫苗接种率最高的国家之一。近年来，柬中两军各领域合作顺畅、成果丰硕。中方长期以来为柬陆军学院发展建设提供大力支持，为柬国防和军队人才培养做出重要贡献，柬方对此衷心感谢。

朱帅飞表示，中柬是肝胆相照、患难与共的好兄弟。面对世界百年变局和世纪疫情，中柬守望相助、携手抗疫，坚定推动命运共同体建设，树立构建新型国际关系的典范。陆军学院是中柬两军务实合作的丰硕成果，是两军“铁杆”情谊的重要象征，也是践行中柬命运共同体核心要义在军事人才培养领域的集中体现。中国军队将一如既往地向柬军提供力所能及的帮助，推动两国军事合作不断迈上新台阶、取得新进展。

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