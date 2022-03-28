人民网曼谷3月28日电 （记者孙广勇）3月26日，由泰国清迈大学孔子学院主办，中泰两国多所高校及企业共同参与的2022年首届“汉泰人才+”产学研高峰论坛启动，本次高峰论坛采取线上的方式进行。

该论坛旨在通过高级汉泰人才培养、汉泰人才库建设及汉泰语料库建设三大议题，为中泰两国汉泰人才培养的高等院校、中泰企业和翻译数字化平台搭建起开放合作的高峰对话平台，对澜湄区域高级汉泰人才可持续发展建立互利共赢的产学研网络，更好地服务于“一带一路”沿线国家发展和泰国“4.0国家战略”。

论坛由清迈大学孔子学院中方院长连晨主持，中国驻清迈总领事吴志武、泰国教育部高教委部长顾问帕查琳、中国国际中文教育基金会副理事长、秘书长赵灵山、清迈大学校长尼维·南塔吉、云南师范大学校长王德强分别在开幕式上致辞。

吴志武说：“中泰地缘相近，民心相通。两国在新发展阶段，都面临实现高质量发展的共同目标，需要进行与之适应的人才升级和产业升级。今天，中泰产学研各领域专家齐聚云端，结合国际中文教育领域面临的新问题、新挑战，探讨中泰人才培养与发展的新途径、新方法，相信一定能为推进两国人才交流与合作作出积极贡献。”

赵灵山表示，随着中泰两国在经贸、科技、教育等各个领域合作交流不断加深，汉泰语言人才需求更加迫切和多元化。此次论坛为中泰两国高等院校、中泰企业和汉泰翻译数字化技术研发搭建起共赢发展的高峰对话平台，是良好的开端。

受泰国教育部高等教育科研与创新部阿内部长的委托，帕查琳女士在致辞中表示，当今时代是无边界沟通的全球化时代。泰国在中小学及高校普遍开设汉语教学，持续推动了汉泰人才的培养。清迈大学孔子学院深谙高级汉泰人才培养在发展中的重要性，以产业发展、教育和研究需求为导向，创造人才资源网络。此次论坛可以激励泰国汉语人才保持热忱、不断进取，为积极应对人工智能时代巨大变革提供良好契机。

本届论坛为期两天，设主论坛和三个分论坛。主论坛上，北京语言大学吴应辉教授和泰国乌汶大学魏清教授分别做了题为《新形势下中泰人才培养新定位与新思路》和《泰国高等教育中文课程建设与中文高级人才培养》的主旨演讲，两位专家就汉泰人才在中泰两国的发展脉络及未来应对策略做出了深度分析，观点发人深省，得到了与会人员的一致认同与称赞。

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