图为影片在比利时放映的海报。

人民网布鲁塞尔3月27日电 （记者张朋辉）3月27日，中国影片《我和我的父辈》在比利时上映。当晚，影片在布鲁塞尔克尼波利斯影城举行首映式，并在安特卫普及根特、鲁汶等城市同步放映。

电影《我和我的父辈》以革命、建设、改革开放和新时代为历史坐标，通过“家与国”的视角描绘了几代中国人的奋斗画卷，展出不同代际所共有的价值认同与精神传承。这部电影通过东方独有的诗意表达，将中国发展的宏观进程，聚焦至一个个如山伟岸、如水温柔的具体形象，让每一位走进影院的观众都能够产生切身体会。影片有《乘风》、《诗》、《鸭先知》、《少年行》四个故事，现场观众的情绪也跟随影片跌宕起伏。

布鲁塞尔孔子学院中方院长王助表示，影片感人至深，特别是“航天”题材的《诗》，自己的父辈就是“老航天人”，对这段故事更加感同身受。从革命到建设再到改革开放，中国取得巨大成功，今后要继续在方方面面把自己的事情做好。

比利时国际中餐业联合会会长杨丐镜带着子女专程从列日赶来观影。杨丐镜表示，孩子们对《乘风》和《诗》的故事背景有些陌生，希望能一起感受历史。作为旅比华侨华人，深感“有国才有家”，希望“侨二代”乃至“侨三代”们共同努力，为祖（籍）国繁荣富强尽一份力。

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