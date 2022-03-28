在3月28日的例行记者会上，外交部发言人汪文斌在回答有关西方国家对俄罗斯制裁的提问时表示，中方始终认为制裁不是解决问题的根本有效办法。中方坚决反对缺乏国际法依据、没有联合国安理会授权的单边制裁和长臂管辖，这是中方在公开和内部场合一贯秉持的立场。历史经验一再表明，制裁解决不了问题，还会制造出新的问题。实施全方位、无差别制裁受罪的是老百姓。如果进一步升级，还会引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜，造成不可挽回的损失。

汪文斌说，联合国190多个成员国当中，有140多个国家没有参与对俄制裁，这表明世界上绝大多数国家都是以审慎和负责任的态度对待制裁问题。正如国务委员兼外长王毅指出的，包括中国和发展中国家在内的大多数国家都认为，处理国际地区热点问题，并不是只有战争和制裁两种选择。各国人民并没有责任为地缘冲突和大国博弈埋单。形势越复杂，越需要冷静斟酌采取的行动会带来何种后果。希望各方都冷静下来，把精力集中于劝和促谈，而不是升级制裁，激化矛盾。 “我也注意到有美国媒体把美国称作是全球唯一的‘制裁超级大国’。”汪文斌说，据美国财政部发布的《2021年制裁评估报告》，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达到9400多项，比20年前增长了近10倍。然而，尽管美国频频挥舞“制裁大棒”，却解决不了问题，反而加剧灾难动荡。有预测认为美国从阿富汗撤军后，对阿实施的经济制裁所导致的平民死亡人数可能将超过20年阿富汗战争的总和。

“现在的问题不是谁要帮助俄罗斯绕过制裁，而是包括中国在内各国同俄的正常经贸往来已受到不必要的损害。我们敦促美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，严肃认真对待中方关切，不得以任何方式损害中方正当权益。中方将采取一些必要措施，坚决维护中国企业和个人的正当合法权益。”汪文斌说。（记者马卓言、伍岳）

(责编：于洋、杨牧)