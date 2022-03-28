3月28日上午9时13分，第二十架接返自乌克兰撤离中国公民临时航班安全抵达福州。外交部发言人汪文斌当日在例行记者会上介绍有关情况时表示，乌克兰局势恶化以来，党中央、国务院高度牵挂每一位在乌中国公民的安危，习近平总书记亲自关心，多次过问，要求全力确保中国公民的安全。国务委员兼外长王毅在与乌克兰外长库列巴通话时强调，希望乌方采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并为中国公民撤离提供保障和便利。

汪文斌说，外交部和驻乌克兰使馆、驻敖德萨总领馆第一时间启动领事保护应急机制，将外交为民理念落到实处，与在乌的中国同胞建立联系，想尽办法调动协调资源，保护在乌中国公民的安全，并协助他们以各种方式有序安全撤离。中国驻摩尔多瓦、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克、波兰、白俄罗斯等乌克兰周边国家的使馆，与驻乌克兰使馆密切衔接，为中国公民入境通关、临时安置和有关临时航班的运行提供协助。

汪文斌说，在整个撤离工作过程当中，共有5200多名在乌的中国公民安全撤离至乌周边国家。除一人在自驾途中受伤并已治疗无虞之外，其余自愿撤离的同胞全部平安，做到了战乱撤离无死亡、无群伤。4600多名撤离至乌周边国家的中国公民搭乘20架次中国政府安排的临时航班回到祖国。全体在乌和乌周边国家同胞互相帮助、共渡难关。留学生组织、华侨华人社团多次协助完成撤离工作，发扬了中华民族扶危济困的优良传统，展现出中华儿女团结互助的优良品质。

汪文斌说，在组织中国公民避难和撤离过程当中，乌克兰政府和社会各界给予了友好协助。俄罗斯、摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰、匈牙利、斯洛伐克、白俄罗斯等国也提供了宝贵支持。中方向各国政府和人民表示衷心感谢。

“现在撤离在乌克兰中国公民的工作已告一段落，但保护海外同胞的生命安全和正当权益的征程永远在路上。”汪文斌说，“下一步外交部和中国驻外使领馆将继续积极推进领事保护机制建设，持续打造海外平安中国，以实际行动告诉每一位海外同胞，无论什么时刻，无论身处何方，你的身边有我们，你的背后是祖国。”（记者马卓言、伍岳）

(责编：于洋、杨牧)