新华社北京3月28日电 题：反对借防疫攻击中国的“西式话术”

新华社记者

中国内地和香港的新冠疫情防控进入关键时期。西方一些人借防疫又发起新一轮对华舆论攻势，其实质是诋毁中国政治体制。

长期以来，西方国家利用其在国际舆论场上积累的话语权优势搞意识形态输出，并逐渐形成体系化的操弄手法和一套价值观扭曲的“西式话术”。对中国的攻击正是套用了这种“话术”。比如，在某些西方“专家”看来，尽管近日“每天仍有1200名美国人死于疫情”，但放开防疫措施“有好处”。如此论调背后隐藏着政治目的。

中国作为14亿多人口大国，当前务必守住疫情防线，这是对“人民至上、生命至上”理念最好的践行，也是对国际抗疫的最大贡献。

首先，中国防疫政策基于“人民至上、生命至上”的理念，“动态清零”政策最大限度保护了人民生命安全和身体健康。从整体人口水平来看，中国新冠死亡病例数、住院病例数均远低于全球平均值。美国约翰斯·霍普金斯大学新冠研究项目统计显示，疫情暴发至今，全球仅有包括中国在内的两个国家每10万人口新冠死亡病例数少于1人。随着疫苗覆盖率逐渐提高，药物研发不断进步，从较长时间段来看，新冠死亡率呈下降趋势。坚持“动态清零”为中国赢得宝贵的时间窗口，保护中国人民免受疾病的危害，将使中国能以极低的死亡病例数度过新冠大流行期。

第二，坚持“动态清零”不动摇，才能尽快遏制疫情扩散蔓延势头。“动态清零”不是追求“零感染”，而是尽快把疫情控制住，其目标是通过快速精准的全链条防控措施，实现以最小成本取得最大成效。近期，高传染性奥密克戎毒株引发的疫情在一些国家和地区出现指数级上升，中国“外防输入”的压力持续增加。3月以来，中国感染人数反弹，疫情波及范围扩大，面临复杂严峻的防控形势，不能有丝毫松懈和麻痹。

第三，“动态清零”在疫情防控和经济发展之间取得最大限度平衡。中国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长。2021年，中国国内生产总值比上年增长8.1%，货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元。中国还与国际社会开展全方位抗疫合作，仅在疫苗合作方面，迄今已向120多个国家和国际组织提供了超过21亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。外媒评论，中国的“动态清零”政策避免了本国出现大量死亡病例，并确保从苹果手机、特斯拉电动车到化肥和汽车零部件等众多商品继续流向世界其他地方。

近日，由于一些较早放开防控的国家面临疫情反弹的困境，西方媒体上也出现了理性反思。英国《卫报》刊文称，已证明失败了的“群体免疫”披着“与病毒共存”的外壳再度粉墨登场，摆脱焦虑的心愿不应借由自欺欺人、假装疫情已经结束的方式来实现。

奉劝某些惯于“西式话术”的西方媒体尽快收起傲慢，放弃双重标准，实事求是地看待其他国家为抗疫付出的努力，这样才能凝聚更多共识，助力世界早日战胜疫情。

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