新华社北京3月28日电 《参考消息》28日刊登西班牙《国家报》网站的报道《委内瑞拉或将迎来恶性通胀的结束》。文章摘要如下：

委内瑞拉今年2月的通货膨胀率为2.9%，为该国近几年来的最低水平。该国通胀率已经连续数月保持在个位数，尤其是自去年9月以来，通胀率一直保持在10%以下。

在委内瑞拉10年多来第三次发行新版货币之后，美元对该国货币玻利瓦尔的汇率已经持续数月稳定在1美元兑4.5玻利瓦尔左右。

委前工业部长、经济学家维克托·阿尔瓦雷斯说：“政府终于放弃了通过发行货币来为国有企业的赤字融资，公共开支水平多年来第一次有所下降。政府推行开放国内市场的贸易政策，对各种进口产品免征关税，此举大幅降低了成本。政府还制定了新的汇率政策，并放弃了过去管控汇率的战略。”

在20世纪的大部分时间里，委内瑞拉的年化通货膨胀率一直保持在个位数。但这一趋势在20世纪80年代末中断，当时通胀率攀升到30%和35%的水平。此前虽然各种冲击不断，但石油收入一直能保护该国经济不受拉美地区常见的经济问题影响。

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