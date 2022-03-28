人民网努尔苏丹3月28日电 （记者 周翰博）2022年1月25日，习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上发表了《携手共命运 一起向未来》的重要讲话。“习主席的讲话让人们看到，中国将继续坚持睦邻友好政策，大力发展同中亚五国关系。”近日，吉尔吉斯斯坦国家战略研究所顾问舍拉迪尔·巴克特古洛夫在吉首都比什凯克接受记者采访时指出，吉中两国是长期合作伙伴。建交30年来，在双方的共同努力下，两国关系已经提升至全面战略伙伴关系的新阶段，各领域合作展现出了巨大发展潜力。

巴克特古洛夫认为2013年10月24日至25日在北京召开的周边外交工作座谈会对推动吉中关系发展具有重要意义。他对记者表示，习近平主席在这次会议上强调，做好周边外交工作，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的需要。“中国领导人还强调了周边外交工作的基本方针，即坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。”

“实践证明，中国大力发展同中亚各国关系，始终致力于促进各国经济增长，维护地区安全稳定，却从不触及最敏感的主权问题。这是中国在中亚地区外交活动的一个显著特点，也是吉中两国合作的鲜明特征。”巴克特古洛夫对记者表示，吉尔吉斯斯坦同中国的互利合作坚持促进经济发展、实现充分就业、完善社会服务等原则。2月初，扎帕罗夫总统赴华出席北京冬奥会开幕式，并与习近平主席举行会晤。双方发表联合声明，并签署文化、绿色发展、经典著作互译出版等领域的多份合作文件。预计双方还将提高边境口岸运输能力，推动中吉乌铁路建设工作。“两国元首的这次会晤对促进吉中友好关系和各领域合作快速发展具有积极意义。”

“从维护共同利益，确保地区安全稳定的角度出发，外交与政治努力、人文交流、基础设施建设、经贸合作都是不可或缺的重要因素。吉中两国在上述所有领域合作潜力巨大。”巴克特古洛夫指出，两国相关部门应根据元首指示和现实需要，进一步完善双边合作机制，成立更多专项合作委员会，由主管部门牵头落实各项合作协议。“我相信，建立更加科学的合作机制，能够大幅提升双边合作效率。”

巴克特古洛夫表示，吉中睦邻友好合作关系持续向前发展为两国人民带来了实实在在的福祉。“只要始终把老百姓的利益放在首位，双边关系与各领域合作都将不断取得新的成就。”

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