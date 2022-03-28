新华社德黑兰3月28日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬27日说，“充分争取经济红利和有效解除制裁”是伊朗在伊朗核问题全面协议相关方谈判中的首要任务。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬当天会见到访德黑兰的欧盟对外行动署副秘书长莫拉时说，制裁解除问题关系到伊朗的经济利益。美国未就解除制裁作出政治决策，阻碍了伊核谈判取得最终结果。

阿卜杜拉希扬说，伊朗认真参加了不久前在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判，并提出了达成协议所需的所有倡议。其他各方，特别是美国政府，应采取现实态度，以帮助解决余下未决问题。

莫拉27日早些时候还与伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里就伊核谈判问题交换了意见。巴盖里说，伊朗有诚意也有决心在维也纳敲定协议。如果美方采取现实态度，协议是可以达成的。

莫拉行前在社交媒体上说，他的德黑兰之行旨在“努力弥合维也纳谈判中的剩余分歧”，各方必须结束这次谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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