新华社华盛顿3月27日电（国际观察）美军火商如何借俄乌冲突大发战争财

新华社记者熊茂伶

俄乌冲突持续发酵，伤亡人数不断攀升，给欧洲乃至世界带来的经济损失不可估量。然而，美国军工巨头却获得巨额收益，其股票价格大幅上涨。

地缘政治紧张局势如何成为美国军火商的印钞机？一些美国前政界人士和专家日前接受新华社记者采访，详解美国军工企业的俄乌冲突“生意经”。

冲突前：鼓吹对抗 外交“靠边”

曾在美国国会工作的反战组织“公正外交政策”执行主任埃里克·斯珀林告诉新华社记者，美国军工企业的游说力量不容小觑，它们想要的至少是军事紧张局面，以刺激武器需求。

此外，政商“旋转门”是普遍现象。军方高官、国务院官员卸任后经常在军工企业董事会任职或担任顾问、游说人员，而在这些企业工作过的人也可能回到政府任职

斯珀林说，这就形成一种普遍氛围，相比于外交手段，对抗性的、军事化的应对，更符合他们的经济和政治利益。

2020年总统选举民主党竞选人、国会前众议员图尔西·加巴德2月中旬接受媒体采访时就曾警示，军队—工业—国会复合体（简称军工复合体）控制着美国政府，民主、共和两党中的好战分子都一直在煽动俄乌紧张局势。

“外交赚不了多少钱，”斯珀林说，“没有投资者看到外交协议后会认为这是军火公司获利的好兆头。”

美国媒体日前报道，早在今年1月，洛克希德·马丁公司首席执行官詹姆斯·泰兹利特就表示，大国竞争将导致国防预算膨胀，将为公司带来更多业务。雷神技术公司首席执行官格雷格·海斯告诉投资者，东欧紧张局势让公司看到获益机会。

冲突中：多点开花 盆满钵满

俄乌冲突爆发后，美国主要军工企业股价大幅上涨。“领头羊”洛克希德·马丁公司股价从年初每股354美元一路上涨至3月25日的453美元，涨幅28%。雷神技术公司同期涨幅近20%。诺思罗普-格鲁曼公司和通用动力公司股价也都大涨。

分析人士指出，俄乌冲突将从美国对乌军事援助、美欧防务预算增长等方面给美国军工企业带来额外收益。

俄乌冲突爆发后，美立即宣布将向乌提供总价达3.5亿美元军事援助。3月16日，美国宣布将再向乌提供价值达8亿美元武器援助。

同时，美国国会两党对增加国防预算的共识越来越强烈。本月早些时候，美国国会参议院通过1.5万亿美元联邦政府2022财年综合拨款法案。其中，国防项目支出7820亿美元，比2021财年增加420亿美元。

美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克告诉新华社记者，国会通过的国防预算数额高于白宫提议，其中一个重要原因是，支持国防预算是一种“非常廉价的爱国主义”。国会议员担心遭到来自极右翼的攻击，投票反对为军队提供支持在政治上不划算。

此外，德国等欧洲国家纷纷调整防务政策，也为美军工巨头带来“商机”。斯珀林说，俄乌冲突将促使北约组织成员国增加防务开支，而北约大量使用美国武器，相当一部分防务合同会落入美国企业手中。

冲突后：捆绑利益 着眼长远

美国国防部2月发布的一份报告显示，自上世纪90年代以来，国防部门承包商大幅整合，从51个下降到5个，美国军工产业寡头垄断局面愈演愈烈。企业数量越少，定价权越高，这也意味着军工巨头的利润可观。

为保障源源不断的战争财，军工企业在游说上一向“大手笔”。美国布朗大学一项研究表明，过去二十年间，美国军工企业在游说上花费高达25亿美元，过去五年间平均每年雇用700个说客，人数超过国会参众两院议员总和。

斯珀林在国会工作期间与游说人员打交道，了解了这些企业的“手段”。他告诉新华社记者，美国军工企业会把就业岗位分散到全国各地，让全国成千上万的工作与国防产业相连，形成利益捆绑。这意味着，国会如果推动削减国防支出，将面临巨大阻力，因为这可能导致议员所属选区民众大量失业。（参与记者：孙丁）

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