新华社多哈3月27日电（记者杨元勇）伊朗外交关系战略委员会主席、伊朗前外长哈拉齐27日在卡塔尔首都多哈透露，伊朗核问题全面协议相关方就美国伊朗恢复履约问题达成协议近在眼前。

哈拉齐当天在第20届多哈论坛上表示，上述谈判接近达成协议，伊朗已对此做好准备，但还要看美国意愿以及伊朗所提条件是否得到满足，重要的是美国必须将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织名单上抹去。

哈拉齐说，伊朗伊斯兰革命卫队是国家军队，不能被列入恐怖组织名单，它对伊朗人民极为重要，伊朗人民在此问题上不会让步。此外，美国还要保证不再退出伊核协议，并解除对500名伊朗公民和实体的制裁。哈拉齐强调，伊朗希望达成协议，与其他国家实现关系正常化，但绝不会做任何有损其独立和国家利益的事。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在论坛上也表示，伊核协议相关方谈判已非常接近达成协议，“肯定还有其他问题，但我们正一步步向前推进”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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