【阿尔及利亚】法伊萨

最近，我正在翻译中国知名学者张维为教授撰写的《这就是中国——走向世界的中国力量》一书。在翻译过程中，我曾多次停驻，仔细揣摩文字背后的深层含义，思考应如何把他的思想准确传达给我的外国朋友。

张维为教授运用了比较法中的差异法，把中国的形象剥离出来给世界看。通过中西方之间的系列对比，找出它们之间的差异，让读者打破那些似是而非的偏见，更深入、更全面、更轻松地了解中国，尤其是人权问题。

张维为教授认为，西方的人权话语体系存在大量的问题，需要对其进行深入思考。西方人自诩为13亿中国人民的“人权教师爷”，这是何其傲慢和无知。想要谈论中国人权，就必须先听听海内外的中国人是如何看待中国人权的。美国皮尤研究中心、法国益普索等在西方享有信誉的民调机构过去五到十年间在中国做的民调几乎都在证明，中国人是对自己国家前途最乐观的人民，绝大多数中国人认为自己的国家走在正确的道路上。

我非常赞同张维为教授所说的，西方的傲慢和无知突出表现在，许多西方人总认为自己最了解这个世界。他们认为自己比非洲人更了解非洲，比俄罗斯人更了解俄罗斯，比中国人更了解中国。西方总认为非洲的民主化必须是第一要务，这反而致使大批非洲国家陷入了动荡和饥荒。事实上，非洲人最想解决的人权问题首先是温饱、就业、安全、卫生等问题。

张维为指出了中国和西方在人权理念上的巨大差异，即是否将消除贫困视为一项基本人权。从中国人的理念来看，消除贫困本身就是一项核心人权，帮助非洲国家脱贫就是在实现一项核心人权，任何国家都不能找任何借口来阻碍这项人权事业。这就像国际红十字会的人道主义救援活动，它是不分敌我的，而是从人道主义出发的。如果要制裁一个国家，那需要通过联合国授权来共同进行，而不能只是几个西方国家说了算。西方要求非洲按他们的标准行事，这成了一种政治勒索，受援国如何得以发展？所以，越来越多的非洲国家“向东看”，把目光投向中国。

张维为认为，西方之所以老是盯着中国人权问题不放，一个主要原因是他们习惯了“西方中心论”和“历史终结论”的逻辑，认为只有西方的政治制度和做法，才能代表人类最好的制度和做法。“你跟我不一样，你就是不文明。”西方人权话语体系，从表面上看，头头是道，其实存在着一些基本缺陷：

第一，不同的人权观。西方谈人权时一般强调的主要是政治权利和公民权利。美国口中的人权，连经济、社会和文化权利都不承认。美国是世界上参加国际人权公约最少的国家之一。联合国共有九个核心国际人权公约，美国有六个没有参加。美国的种族矛盾、族裔矛盾、种族歧视等问题，按照联合国标准，都涉及基本人权的问题。

第二，个人权利与集体权利关系的困境。西方强调人权是个人的权利，因为他们担心集体权利会被滥用，成为损害个人权利的借口。但这种担心也有不合理的一面，因为个人权利的滥用也会导致集体权利的损害。比方说，曾有法国漫画家和丹麦漫画家以个人的言论自由权为由，挑衅十多亿穆斯林，亵渎伊斯兰教先知。一个理想的人权保护体系应该兼顾个人和集体权利，兼顾自由与责任。权利与义务之间应该有一种平衡，在这方面，我认为，中国人强调权利与义务平衡的哲学理念将更适应全球化时代人权发展的趋势。

第三，一个国家有没有权利根据自己的国情选择推动人权的优先顺序。西方认为没有，这是荒谬的。西方在发展中国家推动人权的方法几乎都是政治权力压倒一切。在西方的指导下，许多发展中国家尝试了政治权利优先，而不是消除贫困优先，结果很糟糕。中国把消除贫困作为核心人权，通过让数百万人摆脱贫困，创造了世界最大的中产阶层。如果按照西方的标准做，消除贫困根本就不是人权。中国脱贫攻坚战取得的全面成功，对整个发展中国家都是一个巨大的鼓舞和启迪。无疑，会有越来越多的非西方国家希望借鉴中国的经验。

第四个，法条主义问题。西方把人权问题基本上都看成是法律问题，认为只有法庭可以受理的人权问题才能算人权问题，这在法制不健全、律师力量不足的发展中国家很难操作，代价也非常昂贵。从中国的经验来看，促进人权最好的办法是在推动法治建设的同时，通过政治手段来促进人权，这样做更容易取得成效，这是中国促进人权的一条重要经验。当然，在核心人权的问题上，世界上多数国家的主流观点没有分歧，比方说禁止酷刑、禁止奴役、人有思想自由等。美国对关塔那摩监狱的犯人实行了酷刑，引起整个世界的反感，就是因为这些做法触犯了人类文明的共同底线。

第五，一个民族的文化传统与人权的关系。每一个社会都有自己的文化传统。不能什么都套用西方形成的人权标准。世界人权事业的未来方向应该是更多地包容不同的文化和智慧，从而丰富人权的理念。我们要防范那种把自己的文化说成是“普世价值”、把别人的文化说成是落后习俗，然后把自己的东西强加于人的做法。

第六，难民问题和人权的关系。欧洲的民主国家当初几乎都是积极推动“阿拉伯之春”，有的甚至带头进行了军事干预。如今，难民涌到了家门口，使整个西方人权机制面临着巨大的困境。欧盟国家都签署了联合国的难民公约，这个公约有一个重要条款，叫“non-refoulement”，难民申请避难的时候，你不能推拒，而是要甄别他是不是难民，但现在欧洲国家连这个都做不到，而是派重兵把守，全部拒之门外，这违反了《难民公约》。

如今，欧洲面临各种经济困境，自顾不暇。对外推动所谓人权外交时，内部却没有达成人权的共识，各国领导人对待难民、人权的说法均不一致，又如何向全世界推动人权外交？因此，张维为认为，已经到了一个合适的时机，把中国人的人权观梳理清楚，讲述给世界听。（实习生雷曼编译）

(责编：贾文婷、常红)