新华社喀布尔3月27日电（记者史先涛）中国南南合作援助基金同联合国难民署合作援助阿富汗人道主义物资交接仪式27日在阿富汗首都喀布尔举行。中国驻阿富汗大使王愚、联合国难民署驻阿代理代表高岛由美子等出席仪式。

王愚表示，新冠疫情暴发以来，中国政府高度关注在疫情、动乱和旱灾影响下阿民众的生活困境，南南基金去年及时批准联合国难民署有关为阿脆弱群体提供应急避难物资和教育支持项目的申请，提供援助资金，向困境中的阿人民伸出援手。在联合国难民署工作人员努力下，所有物资已采购完毕，目前正在喀布尔、坎大哈、巴格兰、楠格哈尔等省份陆续分发。相信这些物资将为阿民众带去实实在在的帮助。

王愚表示，自去年8月外国军队撤出阿富汗以来，阿迎来和平重建的关键阶段。阿当前面临人道和经济等严重困难，需要各方尽快施以援手。中方一方面支持联合国发挥更大作用，欢迎联合国发起的对阿富汗人道主义援助紧急呼吁，中方为此向联合国难民署、世界粮食计划署等另行做出捐赠。另一方面，中方积极通过双边渠道帮助阿人民，提供包括粮食、药品和过冬物资等援助，并安排36架次包机进口阿松子，为阿带来2200多万美元收入，书写了中阿人民友好的新篇章。

高岛由美子感谢中国南南合作援助基金为联合国难民署提供资金支持以及中方持续为阿提供人道主义援助。她说，当前阿人道主义局势不容乐观，民众面临严峻的生存危机，此批中方援助恰逢其时，将为阿境内9万多名流离失所的难民和学童带来实实在在的帮助。

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