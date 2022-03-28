新华社纽约3月27日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和乌克兰谈判代表27日说，俄乌双方将于下周就乌克兰局势举行新一轮面对面谈判。乌方官员说，乌俄交战导致切尔诺贝利核电站周边超过1万公顷森林着火，放射性空气污染水平升高。

——俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基27日在社交媒体上发文说，俄乌代表团当天举行视频谈判，双方决定于29日至30日举行面对面谈判。乌克兰谈判代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚27日在社交媒体上发文说，乌俄谈判代表团新一轮谈判将于28日至30日在土耳其举行。

——土耳其总统府27日晚发表声明说，土耳其总统埃尔多安当天与俄罗斯总统普京通电话，讨论乌克兰局势和俄乌谈判的最新进展。双方商定下一轮俄乌谈判在土耳其城市伊斯坦布尔举行。埃尔多安在通话中强调俄乌尽快停火、实现和平以及改善地区人道主义局势的重要性，表示土耳其在此进程中将努力作出贡献。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰最高拉达（议会）人权事务专员杰尼索娃27日在社交媒体上说，乌俄交战导致切尔诺贝利核电站周边超过1万公顷森林着火，目前已报告31起火情。大火导致放射性物质被释放到空气中，并在风力作用下长距离传播，对乌克兰、白俄罗斯及其他欧洲国家构成辐射威胁。杰尼索娃呼吁国际原子能机构尽快向乌克兰派遣专家和消防设备，以避免不可挽回的后果。

——据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基27日在接受媒体采访时说，乌方愿在“敌对行动”结束前用俄罗斯被俘人员交换乌克兰被俘人员，而不必等到战事结束。他说，乌军方正在编制俄方被俘人员名单，但“不确定俄方是否需要这些名单”。

——法国总统马克龙27日在接受法国媒体采访时说，他反对在“言语或行动上”让乌克兰危机升级，必须依据事实，尽一切努力避免局势失控。他将于近日与普京通电话，讨论对乌克兰东部城市马里乌波尔居民进行疏散的行动。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭、熊思浩、唐霁）

(责编：牛镛、胡永秋)