本报记者 沈小晓

近日，沙特阿拉伯国家发展基金推出一项新战略，提出到2030年投入超过5700亿沙特里亚尔（1美元约合3.75沙特里亚尔），将非石油行业占国内生产总值的比重提升两倍。“新战略旨在支持经济可持续发展目标，减少对石油产业的依赖，为实现‘2030愿景’作出贡献。”沙特阿拉伯王储穆罕默德表示。

石油产业是沙特经济的重要支柱。面对新冠肺炎疫情冲击、国际油价波动等不利影响，沙特政府提出大力支持私营部门发展，努力减少对能源收入的依赖，并通过开发大型项目以创造就业、增加国内消费。2021年1月，沙特发布公共投资基金五年战略规划，目标是到2025年基金资产达到4万亿里亚尔，创造180万个工作岗位，重点投资房地产、卫生保健、可再生能源、电信科技、航空航天与国防等行业。

为推动能源多样化，沙特提出到2030年将能源产能的50%转移到可再生能源，并承诺到2060年实现温室气体净零排放。为此，沙特计划投入超过7000亿里亚尔发展绿色经济。位于红海海岸的红海新城就是沙特推动能源转型、“2030愿景”规划中的一大重点项目，被称为“新一代的城市”。按照建设规划，红海新城将以“光伏+储能”的方式，在可持续发展方面树立标杆，做到零垃圾填埋、零废弃物排海、零一次性塑料制品以及100%碳中和。

作为经济多元化计划的一部分，沙特政府加大了对矿产业的投资。在石油、天然气之外，沙特拥有丰富的金属和非金属矿产，潜在开发价值巨大。2020年6月，沙特批准新的采矿法，支持勘探和地质调查活动。数据显示，2021年沙特共有690多家矿业公司获得许可，全国矿业公司总数增加到2000家左右。

数字经济是投资的另一重要方向。沙特去年宣布了总价值近40亿里亚尔的数字经济发展计划，鼓励通过多种平台提高数字化水平。今年2月，沙特政府批准了一家注册资本为16.5亿里亚尔的数字银行，还宣布将对元宇宙、区块链和其他数字技术进行约64亿美元的投资。沙特通信和信息技术部部长阿卜杜拉·施瓦哈表示，沙特重视数字经济的发展，将进一步加大对数字技术的投资。

为吸引外国投资进入更多行业，沙特政府表示要积极改善商业环境，完善商业法律框架，对零售和批发行业开放100%的外资所有权，并启动大型私有化计划，放宽资本市场对外国投资者的监管。

沙特国家统计局数据显示，2021年沙特非石油出口收入同比增长37%，是过去4年来的最高水平。沙特工业城市和技术区管理局表示，未来金属矿产、塑料、橡胶、化学品和制药行业将成为沙特重要出口领域。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)