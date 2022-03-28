本报记者 毕梦瀛

近年来，随着中厄经贸关系不断提质升级，越来越多厄瓜多尔特色产品走进中国千家万户，受到中国消费者喜爱。

以白虾为例，厄瓜多尔白虾壳薄肉厚，口感鲜嫩，是中国进口量最大的虾类品种之一。2017年底，中国宣布对厄瓜多尔白虾降低关税。次年，厄瓜多尔对华出口白虾从1.05亿美元增至6.15亿美元。

厄瓜多尔水产养殖协会数据显示，2021年，厄瓜多尔白虾对华出口额占其出口总额46%；全国白虾加工企业中，超过一半的企业同中国有业务往来，部分企业甚至90%的产品销往中国。当地有关企业也十分重视对华业务发展，不少企业的官方网站都专门设有中文页面，方便中国合作方加深了解交流。

“中国市场巨大，其旺盛的需求带动了厄瓜多尔经济发展。”厄瓜多尔水产养殖协会主席坎波萨诺表示，厄中水产品合作至少为当地18万个家庭创造了可观的经济收入。

近年来，中厄两国经贸合作成果显著，双边贸易增势明显。2021年，中厄双边贸易总额109.4亿美元，同比增长44.5%，中国连续两年成为厄瓜多尔第二大贸易伙伴。日前，中国与厄瓜多尔正式启动自由贸易协定谈判，厄瓜多尔有望成为第四个与中国签署自贸协定的拉美国家，来自厄瓜多尔的产品也有望以更低的成本进入中国市场。

厄瓜多尔香蕉协会预测，厄中自贸协定的签署将显著改善其香蕉行业出口前景，不仅出口量可能翻番，而且将极大提升厄香蕉产业的国际竞争力。“这是促进国家经济发展、提升民生福祉的大好消息。”厄瓜多尔经济分析师卡尔德龙表示，除了推动外贸、就业走势积极向好，当地民众还能通过这一协定享受到更优惠的中国产品。展望未来，厄瓜多尔将进一步通过共建“一带一路”，同中国开展第三方合作等，更好地开拓全球商机。“这会让每个人都能从中受益。”卡尔德龙说。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 03 版）

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