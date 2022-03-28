本报记者 沈 钧 宋豪新

近日，土耳其1915恰纳卡莱大桥顺利建成通车。土耳其总统埃尔多安在出席通车仪式时表示，预计大桥通车后每年节约的时间、燃料和环境成本约4.15亿欧元，“这将为我们的城市和国家发展作出贡献”。

1915恰纳卡莱大桥跨越土耳其马尔马拉海西端的达达尼尔海峡，连接欧亚两洲，为双塔三跨悬索桥，双向六车道，桥梁主跨长度2023米。项目总投资金额达25.45亿欧元，中国银行、中国工商银行等25家国际金融机构参与项目融资。蜀道集团下属四川路桥直接参与大桥钢箱梁安装分项工程。

大桥通车前，当地民众往返两岸需要走到轮渡点。搭乘轮渡过海峡，还至少需要1.5小时。在夏季出行高峰时段，搭乘轮渡排队的时间有时长达3小时。“从大桥动工开始，我们就盼望它早日建成通车，大桥为民众出行带来极大便利。感谢为大桥通车作出贡献的建设者。”当地居民意尔科·阿斯兰兴奋地说。

一家物流公司的卡车司机穆拉特告诉记者，现在开车通过新大桥跨越海峡只需要6分钟，节省了大量时间和燃油成本，选择经大桥过海峡“非常划算”。

专家评估认为，大桥通车可进一步加强马尔马拉海周边港口等区域资源的整合度，提高土耳其在国际物流体系中的竞争优势。据土耳其交通部门估算，大桥通车后日均通行车辆数可达4.5万，后续在桥梁维护、物流运输等领域还将创造11.8万个工作岗位。

（本报伊斯坦布尔、成都3月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 03 版）

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