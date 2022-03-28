本报3月27日电 （记者程是颉）当地时间3月27日，尼泊尔总统班达里在加德满都总统府会见正在访尼的国务委员兼外长王毅。

班达里请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示对习近平主席2019年对尼的历史性访问仍记忆犹新。她说，尼中友谊源远流长，我们是最好的邻居和朋友。尼泊尔为中国取得的成就感到由衷高兴，也从中国的发展中受益良多，将始终致力于发展对华友好关系，继续坚定不移奉行一个中国政策。感谢中方为尼经济社会发展、特别是为地震灾后救援重建和抗击新冠疫情提供的无私帮助，每当尼遇到困难，中国总是及时伸出援手。尼方愿同中方共同落实好习近平主席访尼成果，推进共建“一带一路”，把两国之间的大山大川变成联结彼此的通道而不是阻隔双方的障碍。

王毅首先转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿。王毅说，中尼是好亲戚、好朋友、好伙伴，有着上千年友谊。双方始终相互支持、互施援手，树立了大小国家平等相待、相互尊重、合作共赢的典范。2015年尼泊尔大地震发生后，中国救援队第一时间赴尼。我曾在赴尼出席尼泊尔重建国际会议期间专程走访慰问安置在中方援助帐篷中的尼受灾民众。我告诉尼泊尔的孩子们，山的那边，就是兄弟的中国，我们会全力帮助你们尽快重建家园。中方珍视中尼传统友谊，将继续坚定支持尼维护独立主权和民族尊严、探索符合自身利益的发展道路、奉行独立自主的内外政策，愿同尼方深化中尼友好，继续坚定支持彼此维护核心利益。

班达里表示，尼方赞赏中国共产党高度重视民主发展，致力于为人民谋幸福，为人类谋进步。我们从不认同国际上某些势力对中国和中国共产党的抹黑。祝愿并坚信中国道路和中国模式将取得更大成功。

王毅强调，中国共产党从诞生之日起就坚定致力于促进民主、保障人权，并为此不懈努力。正因为如此，中国共产党始终得到中国人民最广泛的支持和拥护。中国找到了符合自身国情、行之有效的发展社会主义民主政治的道路，成功实现了选举民主和协商民主、过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主相结合。习近平主席总结建党百年经验，将中国社会主义民主政治概括为全过程人民民主。中共同尼各党派有着传统友好关系。我们高兴地看到，对华友好已经成为超越尼各党派的社会共识，愿同尼各党派加强治国理政经验交流，共同促进人类民主人权事业的发展。

访问期间，王毅同尼总理德乌帕会见，同尼外长卡德加举行会谈，并分别会见尼共（联合马列）主席奥利和尼共（毛主义中心）主席普拉昌达。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 03 版）

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