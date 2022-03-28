站在历史正确的一边，必须支持劝和促谈、推动和平发展、捍卫公平正义。时间将证明，中国主张是实现世界永续和平发展、开创人类更美好未来的正确方向

百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入动荡变革期。乌克兰危机的爆发，让本来就充满不确定性的国际局势更加错综复杂。面对动荡多变的国际形势，只有站在历史正确的一边，拿出智慧、勇气和担当，才能作出正确选择。

乌克兰危机发展至今，是所有爱好和平的国家和人民不愿看到的。有关事态再次表明，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富。然而，在此关键时刻，个别西方国家出于一己之私利，一边对局势发展“拱火浇油”，一边指责其他国家通过对话谈判解决乌克兰危机的公正立场，甚至宣称“现在是包括中国在内的所有国家选择站在历史哪一边的时候”。这种“你不听我的，就是站在历史错误一边”的霸权逻辑和公然要求其他国家选边站队的言行，本身就是看不清历史大势、没有站在历史正确一边的体现。

站在历史正确的一边，必须支持劝和促谈。面对乌克兰危机，是劝和促谈还是挑动对立，是平息战火还是煽风点火，是追求共同利益还是谋求一国私利，是非功过，历史都将公正地记上一笔。中国主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。这是从事情本身的是非曲直出发、独立自主作出的判断，也是着眼长远、维护和平的正确选择。解决乌克兰危机，各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果、谈出和平。美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结。中国主张有利于避免紧张局势升级，体现了以和为贵的理念，展现了真正的大国担当。

站在历史正确的一边，必须推动和平发展。当今世界，和平、发展、合作、共赢是不可阻挡的时代潮流。各国人民殷切期盼和平发展。主张和平，反对战争，这是中国历史文化传统。作为安理会常任理事国和负责任大国，中国始终忠实履行自身国际义务，为维护世界和平稳定发挥建设性作用。中国从未侵略他国，从不搞代理人战争，从不寻求势力范围，从不参与军事集团对抗，是和平与安全纪录最好的大国。解决乌克兰危机，当务之急是继续对话谈判，避免平民伤亡，防止出现人道主义危机，早日停火止战。中国一直在为和平尽力，将继续发挥建设性作用。

站在历史正确的一边，必须捍卫公平正义。世界多极化、经济全球化、国际关系民主化的大方向没有改变，世界上的事情越来越需要各国共同商量着办，建立国际机制、遵守国际规则、追求国际正义成为多数国家的共识。中国倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。解决乌克兰危机，乌克兰的主权安全应当得到维护，俄罗斯的合理安全关切同样应当得到尊重，欧洲的和平稳定值得捍卫，其他国家的和平稳定同样值得守护。大国相互尊重、摒弃冷战思维、不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构，这是解决危机的长久之道。中方乐见欧俄美及北约开展平等对话。

大国之所以为大国，关键在于其推进和维护国际和平的责任和能力。面对动荡变革的世界，中国始终维护并践行真正的多边主义，始终站在历史正确的一边，站在和平合作和公道正义的一边，站在人类进步的一边。时间将证明，中国主张是实现世界永续和平发展、开创人类更美好未来的正确方向。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)