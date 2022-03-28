本报记者 邹 松

开栏的话

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹把握中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，推动党和国家各项事业取得了新的重大成就。中国与世界的关系发生了深刻的变化。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，党的对外工作紧紧围绕服务民族复兴、促进人类进步的主线，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，以建设新型政党关系推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。党的对外工作已经成为党的一条重要战线，国家总体外交的重要组成部分，中国特色大国外交的重要体现。中国共产党的国际影响力、感召力、塑造力显著提升。

从今日起，本报与中共中央对外联络部联合推出“外国政党政要和友好人士看新时代中国共产党”栏目，邀请外国政党政要和友好人士讲述他们与中国共产党交往交流交心的生动故事，以及他们对新时代中国共产党的执政成就和对世界积极贡献的真切感受。

“习近平主席亲和的态度、睿智的思想多次打动我，他谦逊的魅力令人折服！”在莱索托民主大会党领袖、副首相马蒂贝利·莫霍图的官邸会客厅，与记者谈起对中国国家主席习近平的印象，莫霍图毫不掩饰对这位大国领袖的崇敬之情。

莫霍图2019年起任民主大会党领袖，2020年起担任莱索托王国副首相和议会事务大臣。作为一名青年政治家，莫霍图热爱学习，特别注重向习近平主席这样经验丰富的政治家学习治国理政的智慧与经验。在他看来，中国之治得益于善政，善政之本在于领导。“中国领导人在治国理政方面有许多经验值得世界借鉴，与中国携手发展是世界之福。”

“习近平主席十分关注非洲。每次谈到非洲时，他都会流露出兄弟般的情意，这让我们感到温暖。”莫霍图说，面对非洲友人，“习近平主席总是面带微笑，语气平缓温和，像跟老朋友聊天，但句句关切到非洲的实际需求”。在莫霍图看来，习近平主席在国际交往中的言行，体现着中国外交的原则与智慧，以及令人印象深刻的大国气度。

莫霍图仔细研读了《习近平谈治国理政》，直言受益匪浅，从中发现“高招”，并能为己所用。“我是学教育学出身的，深知阅读对一个人学识及品格的塑造有多重要。令人赞叹的是，习近平主席不仅爱阅读，而且善于从中国古代经典中汲取治国理政智慧。”莫霍图认为，判断一个领导人优秀与否，要看其对国家和民族的未来发展是否抱有坚定的信念，具备强大的执政能力。“习近平主席极富责任感、具有成熟的执政经验和政治智慧，同时也充满创新精神和进取心。”

莫霍图高度认同习近平主席“以人民为中心”的发展思想。“在中国共产党的领导下，中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这是中国共产党坚持为了人民、依靠人民，尊重人民群众主体地位的体现，是中国共产党坚持人民立场的重大胜利。”莫霍图认为，中国出台果断和行之有效的措施，成功遏制了新冠肺炎疫情的蔓延，这是中国政府“以人为本”执政理念的生动体现，“中国的疫情防控措施最大限度保障了人民群众的生命权和健康权，这与中国主张的全过程人民民主理念相一致，这是真正的人民至上”。

“我还注意到习近平主席的一大爱好——体育运动。”同为体育迷的莫霍图谈及此话题颇为兴奋，“在习近平主席领导下，中国举办了许多大型体育盛会。体育运动需要协作精神，意味着要带领团队设定目标，解决遇到的一个又一个难题，最终夺取胜利。”

作为莱索托联合执政党——民主大会党的领袖，莫霍图高度评价近年来本党与中国共产党密切的交流互动。他表示，通过党际交往，莱索托党政官员的能力建设得以迅速增强，国家治理水平稳步提高。对于今年下半年将召开的中共二十大，莫霍图认为，这不仅是中国政治生活的大事，也必将受到世界范围的高度关注。“中国正通过可持续性的发展证明中国社会制度的优越性，中国的事情归根到底要由中国人民的意志来决定。”

疫情发生以来，中莱两国守望相助、彼此扶持。2020年2月，莱索托国王莱齐耶三世致函习近平主席，代表莱索托政府和人民向中方表达诚挚慰问和坚定支持。为帮助莱索托战胜疫情，中方先后向其提供多批抗疫物资援助，并通过系列视频会向莱方分享中方的疫情防控策略和诊疗方案。2020年9月，应莱方邀请，中方派遣一支抗疫医疗专家组赴莱索托开展援助工作。2021年8月，中国政府援助的首批新冠疫苗运抵莱索托。

采访结束时，莫霍图祝愿中国共产党在新的百年征程中再创辉煌。

（本报马塞卢电）

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 03 版）

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