新华社加德满都3月27日电 当地时间2022年3月27日，国务委员兼外长王毅在加德满都会见尼共（毛主义中心）主席普拉昌达。

王毅赞赏普拉昌达长期以来为发展中尼关系和推动党际交流所作贡献。表示中方珍视同尼结下的世代友谊。中国奉行的对尼友好政策面向尼泊尔全体人民，保持着连续性和稳定性。我们高兴地看到，对华友好同样一直是尼超越党派的共识，并有着坚实的社会基础。不管形势如何变化，不管遇到什么挑战，中国对尼友好都不会改变，中国对尼投入也不会减少。中方愿同尼方共同落实习近平主席访尼各项成果，推动各领域合作不断取得新进展。当前国际局势动荡多变，非和平因素上升。我们要警惕冷战思维在本地区回潮生乱，共同维护地区和平稳定发展的良好局面。

普拉昌达祝贺中方克服疫情成功举办北京冬奥会。他表示，尼中山水相连、传统友好，建交以来始终保持密切往来和良好合作。感谢中方对尼经济社会发展和抗灾抗疫提供强有力支持，愿落实两国领导人重要共识，加快推进共建“一带一路”，特别是互联互通和基础设施项目建设。尼方将继续坚持一个中国原则，决不允许任何势力利用尼领土从事损害中国的活动，这一立场从未动摇，也决不会动摇。

王毅赞赏尼方理解支持中方正当主张，表示中方同样支持尼维护国家主权和民族尊严、坚持独立自主的内外政策，愿同尼方一道，维护中尼友好和地区和平大局。

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