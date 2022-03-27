新华社北京3月27日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰副总理韦列修克27日表示，乌俄双方已就在乌东部地区新开辟两条人道主义通道达成一致。匈牙利总理欧尔班当天表示，反对波兰提出的向乌克兰派遣国际维和部队的提议。

——乌克兰副总理韦列修克27日在一段视频中证实，乌克兰与俄罗斯已同意在顿涅茨克地区的马里乌波尔到扎波罗热州的扎波罗热市、卢甘斯克地区的鲁比日内到顿涅茨克地区的巴赫穆特分别新开辟一条人道主义通道。

——匈牙利总理欧尔班27日对波兰提出的向乌克兰派遣国际维和部队的提议表示反对。欧尔班说，只有在停火后才能派遣维和部队，如今将维和部队派往乌克兰则会卷入战事。他还表示拒绝让致命武器经匈牙利运往乌克兰，同时强烈反对将对俄罗斯的制裁扩大至能源领域。

——俄国防部发言人科纳申科夫27日表示，26日俄军使用远程空基高精度武器摧毁乌克兰利沃夫市的一处大型燃料基地，并使用远程海基高精度武器摧毁了位于基辅市西南方向30公里一处用于存放S-300和“山毛榉”防空导弹的仓库。他说，俄方自开展特别军事行动以来，已摧毁乌方289架无人机、1656辆坦克和其他装甲车辆、169台多管火箭炮、684门野战火炮和迫击炮、1503辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社27日援引乌军消息报道说，乌军当日收复了距离哈尔科夫几公里处的维尔基夫卡村。

——保加利亚总统新闻办公室26日说，总统拉德夫当天在接受媒体采访时，就保加利亚和匈牙利不计划向乌克兰提供武器的问题表示，为了保护本国人民安全，他不允许本国卷入战争。（参与记者：李铭、李东旭、李奥、林浩、陈浩）

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