人民网河内3月26日电 （记者杨晔）3月25日，在澜湄合作机制启动六周年和第五次澜湄周之际，中国驻越南使馆同越南外交部联合举办澜湄合作专项基金项目签约仪式暨线上交流活动。中国驻越南使馆临时代办郗慧、澜湄水资源合作联合工作组中方组长、水利部国际合作与科技司二级巡视员钟勇、澜湄水资源合作中心主任郝钊、驻越南使馆政务参赞陈虹和越南外交部澜湄事务高官陈宝玉、计划投资部对外经济关系司负责人及越南金瓯省、奠边省、山萝省等10个省份代表参加。

郗慧在致辞中指出，澜湄合作机制启动六年来，六国秉持自立自主自强原则，弘扬共商共建共享精神，开创“发展为先、务实高效、项目为本”的澜湄模式，培育“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化，将澜湄合作打造成为最具活力和发展潜力的次区域合作机制，为深化六国睦邻友好合作、推动次区域稳定发展发挥了重要作用。

郗慧简要回顾去年以来澜湄合作取得的突出进展，积极评价中越在澜湄框架下合作不断走深走实。重点介绍了中方通过澜湄合作专项基金助力越南经济社会发展和民生改善情况。她指出当前百年变局和世纪疫情相互交织，各国面临的可持续发展任务更趋繁重，期待包括中越在内的澜湄国家以制订新的五年计划为契机，携手推动澜湄合作提质升级，积极探讨全球发展倡议在越南等湄公河国家率先落地，助力地区各国抗击疫情和经济复苏，为推动构建更为紧密的澜湄国家命运共同体作出新的更大贡献。

钟勇组长在致辞中介绍了中越双方在水资源特别是跨界河流领域合作情况，以2016年我国云南景洪水电站为湄公河下游国家应急补水生动案例为切入点，阐释了加强水利基础设施建设对保障供水安全、防洪安全、粮食安全的重要意义，期待澜湄六国加强协作，为促进次区域国家水资源合理开发利用和各国经济社会协调发展作出共同努力。

陈宝玉代表越方积极评价澜湄合作机制成立以来取得的进展，赞赏中方设立澜湄合作专项基金为次区域国家可持续发展作出的巨大贡献，他表示当前新冠肺炎疫情仍在肆虐，地区国家经济复苏面临更严峻挑战，越方愿同中方和其他次区域国家密切配合，执行好有关合作项目，为次区域繁荣稳定和可持续发展贡献更多力量。

仪式上，郗慧临时代办同越计划投资部对外经济关系司负责人展示了澜湄合作专项基金越方第二批项目合作协议，澜湄水资源合作中心主任郝钊全面介绍澜湄水资源合作进展和下步工作计划，越南有关地方省份代表也介绍了项目进展情况。

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