人民网北京3月27日电 （记者李欣怡）日前，“RCEP生效后工作座谈会”以线上线下结合方式召开。RCEP产业合作委员会主席许宁宁在致辞中表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效两个多月来，RCEP成员国企业和区域外的许多企业看好RCEP区域贸易投资活力，正在实施抓住新机遇的行动。

许宁宁谈到，RCEP生效以来，中国各有关方在积极行动。1月份，商务部等6部门发布了《关于高质量实施RCEP协定的指导意见》。《政府工作报告》中提到“区域全面经济伙伴关系协定形成了全球最大自由贸易区，要支持企业用好优惠关税、原产地累积等规则，扩大贸易和投资合作”。今年以来，各省市和全国性行业商协会积极部署抓住RCEP机遇的举措。与此同时，RCEP其他成员国也在实施一系列措施开发商机，如越南工贸部颁布了《2022-2026年RCEP实施计划》。

当前，RCEP生效成员国数量已达到12个，协定的生效已成为世界经济增长的亮点，是开发区域经济增长潜力的重要抓手。产业是经济增长之本，为此，各方需要加强产业合作，有益于打造优势互补的新产业链，扩大及优化贸易、投资的规模及结构，促进区域产业结构调整和产业升级，为广大中小企业发展构建广阔空间。

许宁宁建议，各国政府主管部门应积极推进产业规划、产业政策的对接、协调和合作，支持RCEP产业园区建设或在现有产业园区增赋RCEP元素。

此外，在产业合作中行业商协会应充分发挥其网络性、组织性强的优势，为企业提供相关信息和商务渠道，助力企业抓住RCEP机遇。

最后，企业是RCEP各国产业合作的落脚点。企业应掌握RCEP对本行业市场开放的时间表，以开发产业优势互补、有利产业升级为导向，积极关注、参与区域行业对接、产业合作，并在其中找准经营入手点和着力点，实施相应的经营策略。

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