新华社墨西哥城3月26日电（国际观察）美联储加息加剧拉美物价及债务压力

新华社记者吴昊 倪瑞捷

美国联邦储备委员会本月开启加息周期，令拉美国家物价及债务压力进一步加剧。在当前经济形势依然严峻之际，美联储货币政策转向引发广泛担忧。

阿根廷中央银行22日宣布，将基准利率从42.5%上调至44.5%。这是阿根廷央行今年第三次加息。阿根廷央行当天发表公报说，希望通过加息稳定本币汇率。

墨西哥央行24日宣布，将基准利率从6%上调至6.5%。这是墨西哥央行连续第七次加息，理由是通胀率预期走高，以及地缘政治冲突带来不确定性。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃曾警告说，美联储收紧货币政策可能会对一些经济复苏已经疲软的经济体造成冲击，特别是那些美元债务较高的经济体，因为美国利率水平上升可能会提高这些经济体偿还美元债务的成本。

分析人士表示，拉美国家跟随美联储加息，是为了抑制通胀、降低债务风险以及减少资本外流。

除阿根廷和墨西哥外，巴西、智利、秘鲁、哥伦比亚等拉美国家今年也已宣布加息，并采取系列措施应对物价上涨。

哥伦比亚宣布减免部分食品进口关税，乌拉圭与肉制品等生产商谈判价格冻结，阿根廷提高部分商品出口关税，墨西哥和巴西发放燃油补贴，智利和哥伦比亚增加物价补贴，巴西还宣布针对家庭的救济措施。

国际评级机构惠誉25日发布报告说，拉美地区食品和燃料价格在当地消费价格指数中权重较高，因而受价格冲击影响较大，这是拉美地区短期内面临的重要挑战。

分析人士认为，加息有助于拉美国家货币升值，从而有利于遏制输入性通胀压力，不过，随着美联储紧缩政策推进，拉美国家货币仍面临较大压力与风险。

阿根廷经济学家阿德里亚诺·曼多莱西接受当地媒体采访时表示，美联储加息导致阿根廷外贸挑战增多，阿根廷比索贬值压力加大。

此外，偿还美元债务成本提升，不利于受疫情重创的拉美经济尽早复苏，有的拉美国家甚至面临债务违约风险。

曼多莱西表示，随着资金成本上升和国家债务风险加大，阿根廷国家及公司恢复融资的情况将更加复杂。

国际货币基金组织25日批准一项对阿根廷的债务再融资计划。格奥尔基耶娃当天表示，阿根廷持续面临人均收入下降、贫困水平上升、高通胀、债务负担沉重和外部缓冲能力低下等经济和社会挑战。

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