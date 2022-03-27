维和直升机分队姜鹏与联阿安全部队航空处胡里奥、航空安全处奥马尔合影。维和直升机分队供图

人民网喀土穆3月26日电 （记者苏航）当地时间23日晚，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队圆满完成了联合国阿卜耶伊临时安全部队（简称：联阿安全部队）自2011年成立以来的首次夜间飞行训练。

针对阿卜耶伊地区近期安全形势，为进一步拓展维和军事领域行动空间，强化对地区非法武装全天候威慑力，增强当地平民对联阿安全部队维护地区稳定的信心。应联阿安全部队要求，我维和直升机分队组织了首次夜间飞行课目训练，共计5架次，飞行1小时40分，受到联阿安全部队的高度评价。

联阿安全部队航空处处长胡里奥表示：“今天是联阿安全部队和航空处的特殊日子，因为这是联阿安全部队历史上的首次夜间飞行，现在我们拥有了夜间航空飞行能力，这代表着我们可以拯救更多的生命和执行更多的军事行动。非常感谢！”

飞行机组执行任务前，就“起降场夜航灯光简陋，气象条件预报不足，无仪表进近系统”等问题，认真研究夜航飞行特点，分析潜在安全风险，严密制定飞行计划和特情处置预案，多次开展夜航座舱实习，以高超的飞行技术圆满完成任务。

据中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队副队长康飞飞介绍，“此次飞行是中国维和直升机分队历史上的首次夜航，检验了分队执行海外多样性任务的实战化训练成果，提升了全天候作战水平，向联合国展示了中国陆军航空兵专业的飞行能力。”

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