新华社纽约3月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫26日说，俄国防部没有也不计划征召预备役人员。美国总统拜登26日在波兰会见乌克兰外长和防长，讨论乌克兰局势。

——科纳申科夫26日晚在发布通报时说，连日来有俄公民接到电话通知他们前往俄军事部门，这类诈骗电话是从乌克兰境内拨打的，来自乌克兰特种部队。俄罗斯国防部没有也不计划征召预备役人员。他说，俄军过去一天共摧毁乌克兰91处军事设施。自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方271架无人机、1627辆坦克和其他装甲车辆、167台多管火箭炮、669门野战火炮和迫击炮、1474辆特种军用车辆。

——乌克兰西部利沃夫州州长科济茨基26日在社交媒体上发文说，当地时间16时30分左右，该州首府利沃夫遭到导弹袭击，造成5人受伤。利沃夫市市长萨多维伊当天晚些时候在社交媒体上发文说，当天傍晚利沃夫市再次遭到导弹袭击，导弹击中该市一处基础设施并引起大火，没有居民楼在袭击中受损。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰罗夫诺州州长科瓦利26日说，罗夫诺州当天遭到两次空袭，杜布诺市一家油库被导弹击中后爆炸起火，乌军击落俄军一架无人机。

——美国总统拜登26日在波兰会见乌克兰外长库列巴和防长列兹尼科夫，双方讨论了乌克兰军事、外交和人道主义局势。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀参加会见。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫26日晚说，来自15个国家的67艘船只被困在乌克兰的港口。俄方每天莫斯科时间8时至18时在乌克兰领海向西南方向开放一条人道主义通道。俄方再次呼吁包括国际海事组织在内的国际社会对乌方施加影响，确保外国船只从乌克兰港口出境通道畅通、安全。米津采夫说，俄方开展特别军事行动以来，已有439420人从危险地区撤到俄罗斯，其中包括91673名儿童。自3月2日以来，俄方已向乌克兰运送5298吨人道主义物资，开展645次人道主义行动。

——乌克兰副总理韦列修克26日在新闻发布会上说，当天乌方成功开通10条人道主义通道，有5208名居民被成功疏散至扎波罗热，其中包括4000多名马里乌波尔居民。（参与记者：李东旭、李铭、黄河、陈琛、张章）

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