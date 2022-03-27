新华社河内3月26日电（记者蒋声雄 黄硕）在澜沧江－湄公河合作机制启动六周年和第五次澜湄周之际，中国驻越南使馆25日与越南外交部联合举办澜湄合作专项基金项目签约仪式暨线上交流活动。

中国驻越南使馆临时代办郗慧、越南外交部澜湄事务官员陈宝玉及越南金瓯省、奠边省、山萝省等10个省份代表参加活动。

郗慧在仪式上致辞说，澜湄合作机制启动六年来，六国秉持自立自主自强原则，弘扬共商共建共享精神，将澜湄合作打造成最具活力和发展潜力的次区域合作机制，为深化六国睦邻友好合作、推动次区域稳定发展发挥了重要作用。

郗慧表示，当前百年变局和世纪疫情相互交织，各国面临的可持续发展任务更趋繁重。期待包括中越在内的澜湄国家以制订新的五年计划为契机，携手推动澜湄合作提质升级，积极探讨全球发展倡议在越南等湄公河国家率先落地，助力地区各国抗击疫情和经济复苏，为推动构建更为紧密的澜湄国家命运共同体作出新的更大贡献。

陈宝玉表示，越方积极评价澜湄合作机制成立以来取得的进展，赞赏中方设立澜湄合作专项基金为次区域国家可持续发展作出的巨大贡献。当前新冠疫情仍在肆虐，地区国家经济复苏面临更严峻挑战，越方愿同中方和其他次区域国家密切配合，执行好有关合作项目，为次区域繁荣稳定和可持续发展贡献更多力量。

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