新华社巴格达3月26日电（记者董亚雷）伊拉克国民议会26日召开会议，由于出席会议的议员人数未达法定人数，原定于当天举行的伊拉克总统选举被推迟至3月30日。

伊拉克国民议会媒体办公室26日发表声明说，共有202名议员出席了当天的会议，出席人数低于举行总统选举投票的法定人数，国民议会因此宣布总统选举推迟至3月30日举行。

伊拉克宪法和联邦最高法院规定，议会只有在三分之二以上议员、即220名议员出席的情况下才能举行总统选举投票。

伊拉克国民议会15日公布了有资格参加总统选举的40名候选人名单，其中包括库尔德斯坦爱国联盟候选人、现任总统巴尔哈姆·萨利赫，库尔德斯坦民主党候选人、库尔德自治区内政部长雷巴尔·艾哈迈德，以及以独立候选人身份参选、曾参与审判前总统萨达姆的法官里兹加尔·穆罕默德·阿明。

伊拉克新一届国民议会1月9日举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。自2月7日至今，因出席会议的议员人数未达法定人数等原因，总统选举被数次推迟。

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