新华社哈拉雷3月26日电（记者张玉亮）津巴布韦26日举行国民议会（众议院）和地方政府补选。全国选民投票选出28名国民议会议员和122名地方政府代表，以取代在任期内去世或被罢免的议员和代表。

3月26日，选民在津巴布韦首都哈拉雷的一个投票点排队等待投票。新华社发（肖恩·朱萨摄）

投票从当地时间26日7时开始，至19时结束。津巴布韦选举委员会表示，将根据开票情况陆续公布选举结果。

官方通讯社新津通社报道说，多个选区投票率不高，且参与投票的多为中老年人，年轻人投票热情较低。

3月26日，选民（左一）在津巴布韦首都哈拉雷的一个投票点投票。新华社发（肖恩·朱萨摄）

为减少新冠疫情传播风险，此次补选严格执行津政府公布的防疫措施。所有工作人员和选民都必须佩戴口罩、保持社交距离，并在进入投票站时进行手部消毒并测体温。

3月26日，选民在津巴布韦首都哈拉雷的一个投票点投票。新华社发（肖恩·朱萨摄）

津巴布韦将于2023年举行总统和议会选举，此次国民议会和地方政府补选被视为明年大选的“预演”。

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