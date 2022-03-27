新华社加德满都3月26日电 当地时间3月26日，国务委员兼外长王毅在加德满都同尼泊尔外长卡德加举行会谈。

卡德加祝贺北京冬奥会成功举行，祝贺去年中国共产党隆重庆祝百年华诞并胜利召开十九届六中全会，并预祝中共二十大圆满成功。表示尼中是有着传统友谊的好朋友、发展合作的好伙伴，愿同中方落实好习近平主席2019年成功访尼成果，保持密切交往，深化务实合作，推动尼中关系不断迈上新台阶。

王毅表示，中国和尼泊尔山水相连，人民世代友好。建交67年来，中尼始终相互尊重、相互信任、相互支持。无论是在应对2015年尼泊尔大地震的危急时刻，还是在抗击新冠疫情的重大关头，两国始终守望相助、互施援手，成为邻国间平等相待、友好协作、互利共赢的典范。无论国际和两国国内形势如何变化，中方都将沿着两国领导人确定的方向，坚定不移推行对尼友好政策，坚定不移深化互利合作，坚定不移推进中尼命运共同体建设。

王毅强调，中方支持尼走出一条符合自身国情的发展道路，支持尼奉行独立自主的内外政策，支持尼更加深入参与“一带一路”建设。中尼全方位互利合作卓有成效，愿加快推进重点合作项目，确保两国陆路口岸畅通，探讨开展跨境电力合作，丰富拓宽两国经济人文往来，特别是推进中尼跨境铁路项目，建设跨喜马拉雅立体互联互通网络，助力尼泊尔发挥自身人力资源、地理位置和自然生态三大优势，分享中国机遇，加快自身发展振兴。

卡德加感谢中国政府和人民总是在最困难紧要关头伸出团结和友谊之手，感谢中方支持尼维护主权独立、反对外来干涉。重申尼方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护核心利益，决不允许任何势力利用尼领土危害中国、损害中国利益。

双方一致同意加强疫苗和抗疫合作。王毅强调，中方愿继续提供疫苗和物资支持，助尼彻底战胜疫情。卡德加表示，中方的有力支持使尼倍感振奋，尼对战胜疫情充满信心。

双方认为中尼跨境铁路项目得益于双方领导人的擘画，承载着两国人民的美好期待，要致力于实现两国老一辈领导人把铁路修到加德满都的夙愿，使喜马拉雅山脉成为两国团结合作的纽带和世代友好的象征。

双方就多边事务交换意见。卡德加表示，尼方赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议，相信这将为发展中国家、特别是最不发达国家实现发展繁荣注入强劲动力。王毅表示愿同包括尼方在内的各方一道，共同推进倡议落实，加快推进联合国2030年可持续发展议程。

会谈后，双方共同出席经济技术、农业、基础设施、医疗卫生等合作文件签字仪式。

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