新华社加德满都3月26日电 当地时间3月26日，尼泊尔总理德乌帕在加德满都总理府会见正在访尼的国务委员兼外长王毅。

德乌帕祝贺北京冬奥会成功举行。他表示，尼中友好源远流长，根植于两国悠久的历史和文化。中国是尼可信赖的好朋友、好邻居、好伙伴，感谢中方长期以来为尼经济社会发展提供有力支持。尼中关系保持良好发展势头，全方位互利合作为两国人民带来重要福祉。尼方将全力落实好习近平主席2019年对尼历史性访问的重要成果，实现共同发展繁荣。

王毅表示，中尼两国始终相互支持、相互信任、相互帮助，传统友谊在共同抗击地震和疫情中得到升华，互利合作持续有效推进。中尼关系成为大小国家平等相待、合作共赢的典范，也成为中国践行睦邻友好周边外交的例证。中方将继续坚定支持尼维护国家主权和民族尊严，支持尼探索符合自身国情的发展道路，支持尼奉行独立自主的内外政策。愿以两国领导人重要共识为指引，拓展全方位合作，推动两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断前行。

德乌帕强调，尼方将继续坚定奉行一个中国政策，决不允许任何势力利用尼领土从事任何反华活动。王毅对此表示赞赏，指出这是两国战略伙伴关系的应有之义。中方愿继续同尼方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定站在一起，维护不干涉内政原则和国际关系基本准则，抵制单边主义，反对强权政治，为地区和平稳定作出贡献。

双方认为，中尼合作潜力巨大，深化两国务实合作不仅符合双方需要，也将为地区发展繁荣注入强劲动力，赞同用好两国对话磋商机制，建好现有重点合作项目，拓展新的合作领域。

双方还就加强多边协作交换意见。德乌帕表示，尼方支持并愿积极参与习近平主席提出的全球发展倡议，赞同在国际事务中应秉持公平公正、遵守联合国宪章和国际法。王毅表示，愿同尼加强沟通协调，共同维护发展中国家的正当权益。

会见后，双方以视频连线方式出席博克拉国际机场工程竣工仪式。

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