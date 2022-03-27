程 龙

北京冬奥会、冬残奥会圆满落下帷幕，中国不仅为世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会，也向世界交付了一份丰厚的奥运遗产。坐落于河北省张家口市崇礼区的华侨冰雪博物馆就是其中一项。这座以“华侨”命名的冰雪博物馆，见证着广大侨胞对北京冬奥的美好祝愿和倾情支持，凝聚着海内外侨胞的赤子深情。

“国有盛事，侨有行动。”正如有侨胞所言，每逢国家盛事，广大侨胞总是积极关注、倾情支持、热情参与。海内外侨胞也一直关注、支持北京冬奥会、冬残奥会。2019年中国侨联向全球华侨华人发出“捐建华侨冰雪博物馆”及征集相关展藏品活动的倡议书。广大海外侨胞、归侨侨眷、侨商侨企和各级侨联组织积极响应、踊跃参与，共捐款1.6亿元人民币、捐赠藏品6000多件，充分展现了广大侨胞心系桑梓、爱国爱乡的深厚情怀，也展现出侨界助力国家大事的积极作为和风采。2022年初，53个国家和地区近3万名侨胞参与的华侨冰雪博物馆正式落成开馆，成为继2008年广大侨胞捐建“水立方”之后的又一座侨界爱心丰碑，成为广大华侨华人以赤子深情共襄祖（籍）国奥运盛事的重要见证。

广大华侨华人积极参与中国冰雪运动发展和中外体育事业交流，许多人也在其中找到了实现人生理想的广阔舞台。北京冬奥会、冬残奥会圆满落幕，带给人们的温暖和力量还将延续。相信海内外侨胞定能继续发扬爱国爱乡的光荣传统，进一步发挥自身优势，携手共创更加美好的未来！

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 05 版）

(责编：袁勃、杨光宇)