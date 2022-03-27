本报记者 颜 欢

“我们与中国的缘分和体育有关。”芬兰丽风空气净化有限公司全球市场总监麦恩璞告诉记者，正是在2008年北京奥运会上，丽风被选为中国国家体育场和国家游泳中心空气管道清洁供应商。

2016年，第一款由中芬等多国设计师联合设计的家用空气净化器产品落地投放，并获得红点设计大奖等荣誉。“这对我们来说是莫大的鼓励，也让我们进一步思考如何更好地深耕中国市场。”麦恩璞说。中国将科技创新置于突出地位，借着这一东风，麦恩璞和他的团队希望通过新技术，把丽风在华发展推上一个新台阶。

去年11月，丽风参加了第四届中国国际进口博览会。在现场，一个空气净化实验舱装置吸引了观众的注意——在3立方米的封闭实验舱内，系统排放出烟雾，模拟出受污染的空气环境，随后，舱内的丽风消毒机开始运转。观众通过智能监测设备看到，约1分钟后，包括PM2.5等颗粒物在内的多种污染物被净化，空气质量从严重污染逐渐转优。

这是丽风首次参加进博会，从中感受到了一个消费更加多元化、个性化、品质化的中国市场。麦恩璞说：“我们和中国一些医院深度合作，一方面能更好地研究探索消费群体的需求，另一方面也基于需求更好地进行产品研发。”

麦恩璞表示，中国不断深化改革、创新制度流程、优化营商环境，给跨国企业在华发展提供了良好空间，中国已经是丽风全球发展战略中最重要的组成部分。“中国市场活力持续增强、宏观经济持续向好，拥有良好的金融环境，让我们更坚定在中国投资发展的决心。我们期待和中国消费者携手前行。”

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）

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