本报北京3月26日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十九届会议在日内瓦召开期间，以“全过程人民民主和发展经验交流”为主题的中国—巴基斯坦视频研讨会24日以线上线下结合的方式举行，两国政界人士、专家学者、智库和社会组织代表等参与研讨。

“民主是多样的，在民主问题上，没有放之四海而皆准的统一模式。”中国国际交流协会副会长艾平说，民主不是装饰品，归根结底是要用来解决人民需要解决的问题的。

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办庞春雪说，经过百年探索实践，中国共产党已经带领中国人民找到了符合中国国情的民主形态——全过程人民民主。中国的全过程人民民主不仅有完整的制度程序，而且有完整的参与实践。

“民主不是速溶咖啡，民主是需要经过一段时间来发展的。”巴基斯坦前外长里亚兹·霍哈尔认为，一个国家的民主制度能给这个国家的民众带来什么，是关于民主最重要的问题。中国正走在正确的道路上，中国的民主增进了人民的福祉。“指责中国的国家，应该照照镜子，看看他们本国的情况。”

巴基斯坦前驻华大使娜格玛纳·哈什米表示，中国的民主对世界其他国家尤其是发展中国家有借鉴意义。“访问中国时，我看到中国人民对中国共产党和自己的国家充满信心。”她还谈到中国为促进国际关系民主化和各国共同发展所作的努力，表示中国不仅实现了自身发展，还帮助很多国家一起发展。“巴基斯坦就是一个典型的范例，我们非常感激中巴经济走廊这个项目。”

研讨会由中国民间组织国际交流促进会和巴基斯坦和平与外交研究所共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)